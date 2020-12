Incendie d’un site TDF : 3,5 millions de personnes privées de télé et de radio dans le sud de la France

Un incendie s’est déclaré dans un site Télédiffusion de France (TDF) près de Marseille, dans la nuit de lundi à mardi. 3,5 millions de personnes se sont retrouvées dans télévision ni radio à la suite de l’incident.

Le feu s’est déclaré vers 3h30 du matin dans une salle d’émission, puis s’est ensuite propagé sur les câbles, ont déclaré les pompiers des Bouches-du-Rhône. L’incendie a également touché «un point haut de l’antenne», selon la gendarmerie.

Sur place, les pompiers et le gendarmes n’excluent pas une possible «intrusion» ou un «acte malveillant», et une enquête est en cours pour déterminer l’origine de l’incendie. Le site, situé en haut d’un massif montagneux à près de 600 mètres d’altitude, a donc été fermé au public.

Vingt-cinq chaînes de la TNT ont été interrompues, ainsi que 19 stations FM, dans le Sud Est de la France (Bouches-du-Rhône, Alpes de Haute Provence, Vaucluse, Gard, Hérault ainsi que le Var). Les chaînes TF1, TMC, TFX, LCP et NRJ12 ont quant à elles été épargnées.

Le site abrite également des antennes relais de téléphonie mobile, et les lignes d’Orange, SFR, Bouygues Telecom ou Free ont aussi été touchées, mais dans une moindre mesure. «Nous sommes sur le pied de guerre depuis cette nuit pour trouver une solution provisoire dès que l'on pourra évaluer les dégâts», a déclaré un porte-parole du site à l’AFP.

Ce site TDF est le deuxième plus important du pays, et couvre à lui seul 2,6 millions d’habitants.