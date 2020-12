Les Français seront deux fois moins nombreux lors des repas de Noël, selon un sondage

Les recommandations du gouvernement concernant les fêtes de fin d’année résonnent dans les esprits des Français. Une majorité d'entre eux se dit prête à respecter les gestes barrières, notamment pendant les repas de Noël, qui se tiendront en plus petit comité.

Selon un sondage Ifop pour Odéro*, une place de marché dédiée aux professionnels de la santé, les Français comptent passer Noël en comité restreint, même si le gouvernement n’a pas encore établi de jauge maximale pour les fêtes. En moyenne, les fêtes se dérouleront à cinq personnes adultes maximum, contre neuf en 2019, soit près de deux fois moins. Seuls 10% des sondés envisagent de fêter Noël avec plus de dix personnes à table, contre 33% l’année précédente.

38% des Français seraient toutefois opposés à la mise en place d’une jauge maximale de participants aux réunions de famille, une proportion qui monte à 44% chez les moins de 35 ans. Enfin, 10% des Français devraient passer la fin de l’année seuls, contre 6% l’année dernière.

Un isolement qui risque de toucher principalement les personnes âgées et les personnes qui ont déjà vécu le confinement seules. «Si les invitations à la prudence semblent plutôt bien suivies, force est de constater qu’elles ne seront pas sans effets collatéraux notamment sur le degré d’isolement de personnes âgées dont le moral a déjà été éprouvé cette année», analyse François Kraus, directeur du pôle Actualités et Politique de l’Ifop. Selon lui, la diminution du nombre de personnes à table n’empêchera pas l’apparition de cluster du coronavirus, qui dépendent plutôt du respect ou non des gestes barrières, car 50% des Français envisagent de passer les fêtes avec des personnes extérieures à leur foyer.

Les Français plutôt respectueux des gestes barrières

Là encore, la majorité des sondés estime qu’elle fera bien attention à respecter certaines consignes gouvernementales, mais pas toutes. 94% des personnes interrogées affirment qu’elles se laveront les mains avant le repas, 87% assurent qu’elles aéreront les pièces plusieurs fois par jour, et 80% affirment qu’elles ne feront pas d’accolades ou de bisous aux personnes avec qui ils n’étaient pas confinés.

Cependant le port du masque à la maison en dehors des repas, comme l’a recommandé le Président de la République pour ceux qui fêteront Noël avec des personnes extérieures à leur foyer, ne sera respecté que par 40% des Français. 26% des Français affirment qu’ils feront un test de dépistage du Covid-19 avant de retrouver leurs proches. Enfin, pour les personnes qui fêteront Noël avec des personnes âgées, seules 24% d’entre elles dîneront à des tables séparées, comme l’a préconisé Rémi Salomon, président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP.

Si le gouvernement a affirmé que les fêtes de fin d’année pourront avoir lieu, si la situation sanitaire est favorable, le Premier Ministre Jean Castex a affirmé que des recommandations seraient faites à la mi-décembre concernant les rassemblements familiaux.

* L'étude a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 25 au 26 novembre 2020 auprès d'un échantillon de 1549 personnes représentatif de la population âgée de plus de 18 ans résident en France métropolitaine.