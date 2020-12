RER C : le trafic est fortement perturbé après un accident, circulation interrompue Gare d’Austerlitz

Le trafic est «fortement perturbé» sur le RER C et complètement «interrompu jusqu'à nouvel ordre» à l’arrivée et au départ de la gare de Paris Austerlitz, ce mardi 1er décembre au matin, après la chute cette nuit d'une poutre sur le chantier urbain de la ZAC Paris Rive Gauche.

«Un coffrage destiné à la réalisation d’une poutre est tombé sur les voies vers 1h30 du matin, endommageant les installations ferroviaires et empêchant la circulation sur les voies», a ainsi communiqué SNCF Réseau, assurant qu'«aucun blessé» n’était «à déplorer».

Chute d'une grosse poutre sur les voies dans le secteur d'Austerlitz ! RER C interrompu ou fortement perturbé. Il faut faire toute la lumière sur cet incident qui aurait pu faire des victimeshttps://t.co/sMv9fbRwF3 — AUT FNAUT IdF (@Asso_usagersidf) December 1, 2020

Le chantier «est mené dans le cadre de l’aménagement de la ZAC ATM (Austerlitz-Tolbiac- Masséna)», a fait savoir SNCF Réseau. Les importants travaux consistent en effet «à aménager logements, bureaux et équipements publics sur une dalle édifiée au-dessus des voies ferrées».

#RERC : Accident sur un chantier de bureaux extérieur à la Gare d’Austerlitz qui aurait pu avoir de tragiques conséquences. Je demande à la SNCF de réparer les dégâts dans les + brefs délais et de prévoir les transports de substitution pour les voyageurs. pic.twitter.com/C3FJRz9feu — Valérie Pécresse (@vpecresse) December 1, 2020

Pas de reprise avant les «prochains jours»

Mardi matin, la SNCF attendait encore «des précisions» de la part des entreprises responsables du chantier pour en savoir plus sur la durée d’intervention nécessaire à l’enlèvement du coffrage qui entrave les voies.

Pour autant, le groupe n'envisageait pas de reprise du trafic avant «les prochains jours», mais espérait tout de même «une reprise des circulations au plus vite [...] pour minimiser la gêne causée aux voyageurs».