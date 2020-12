Tempête Alex : une souscription pour sauver les bâtiments historiques

La Fondation du Patrimoine vient de lancer une grande souscription afin de récolter des fonds pour rénover ou reconstruire des édifices remarquables endommagés par la crue de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, le 2 octobre dernier.

Des églises, des ponts, des habitations… Après la tempête Alex (qui a ravagé les vallées de la Tinée, de la Roya et de la Vésubie et détruit près de 50km de routes il y a deux mois presque jour pour jour), de nombreuses constructions historiques sont en danger. Pour les sauver, la Fondation du Patrimoine vient de lancer une grande souscription ouverte au public.

Pour l’heure la liste complète n’a pas encore pu être établie (les architectes des bâtiments de France et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles n’ayant pas achevé leur recensement en raison des difficultés de déplacements dans les vallées concernées). Mais Jean-Louis Marques, le Délégué départemental des Alpes-Maritimes, a une idée des bâtiments nécessitant un sauvetage. «À Valdeblore, le clocher de l’église menace de se détacher de la nef, détaille-t-il. À Breil-sur-Roya, l’église Santa Maria In Albis qui n’avait jusqu’à présent jamais bougé, commence à se fissurer. À La Brigue, les toitures des chapelles de l’Annonciade et de l’Assomption, qui étaient déjà assez poreuses, laissent désormais passer l’eau lors des averses».

Ailleurs, comme à Fontan (dans la vallée de la Roya) ce sont des ponts, voire des immeubles présentant une valeur historique remarquables qui pourraient bénéficier du concours de la Fondation du Patrimoine.

Un enjeu touristique et économique

Pour Jean-Louis Marques, sauver le patrimoine historique des vallées ravagées, c’est aussi aider une partie de l’économie locale. «L’État et les collectivités s’activent pour rouvrir les vallées endeuillées le plus rapidement, rappelle-t-il. Mais il faut également sauver ce patrimoine qui revêt un intérêt touristique et participe à l’attractivité de ces territoires». L’autre intérêt de l’opération est de donner du travail aux artisans des vallées touchées par cette catastrophe naturelle.

Pour effectuer un don, il convient de le faire sur le site de la Fondation du Patrimoine ou d’envoyer un chèque à l’ordre de «Fondation du Patrimoine – Tempête Alex et Vallées Niçoises» à l’adresse suivante : Fondation du patrimoine, CCI Nice Côte d’Azur, 20 Boulevard Carabacel, CS 11259, 06005 Nice Cedex 1.