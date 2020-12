Vente de calendriers : les pompiers passent au sans contact

Alors qu’ils vont reprendre leur traditionnel porte-à-porte afin de récolter des fonds, les soldats du feu seront désormais équipés de terminaux de paiement SumUp.

Cette année, il sera ainsi possible d’acheter le calendrier des pompiers ou de faire un don par carte bancaire. Il s’agit d’une conséquence de l’épidémie de Covid-19 qui doit notamment limiter les échanges de monnaie.

C’est la fintech européenne SumUp qui fournit gratuitement 7.000 terminaux au réseau des amicales des centres d’incendie et de secours. «Nous sommes heureux de contribuer au financement des œuvres sociales des soldats du feu, explique Laure Faretti, la responsable du développement France de SumUp. L’alternative du paiement sans contact par carte bancaire vient compléter les moyens de paiement traditionnels comme le chèque ou les espèces».

Relancer les dons des particuliers

Au fil des ans, les recettes récoltées par les soldats du feu pour soutenir les orphelins de leur corporation ou organiser leurs actions caritatives se réduisent. «Les gens ont de moins en moins de monnaie, explique Jérôme, pompier professionnel dans les Bouches-du-Rhône. Souvent, ils sont généralement désolés de se retrouver pris au dépourvu et de ne pas avoir pensé à garder quelques pièces pour nous. Nous espérons que les terminaux de paiement permettront de pallier ce problème. Et puis nous aurons moins d’argent à transporter et à compter, ce qui nous fera gagner du temps».

Un sentiment partagé par Eric Brocardi, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. «Offrir la possibilité aux Français, en particulier aux jeunes, qui n’ont pas de liquide sur eux mais qui désirent nous montrer leur soutien et leur reconnaissance, peut faire la différence cette année, se réjouit-il. Pour certains d’entre eux, ce sera sûrement leur tout premier don et donc le premier calendrier».