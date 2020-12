Le CCIF officiellement dissous

Il était accusé de faire de la «propagande islamiste». Le Collectif contre l’islamophobie en France, ou CCIF, a été officiellement dissous ce mercredi après-midi en Conseil des ministres.

Une décision saluée dans la foulée par Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, qui a partagé sur les réseaux sociaux le décret présenté à ses collègues du gouvernement.

Conformément aux instructions du Président de la République, le #CCIF a été dissous en Conseil des ministres.



Depuis plusieurs années, le CCIF conduit avec constance une action de propagande islamiste, comme le détaille le décret que j’ai présenté en conseil des ministres. pic.twitter.com/W0SiDzORs4 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2020

La dissolution du CCIF avait été annoncée juste après l’assassinat du professeur Samuel Paty, le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. L’association a «dévoyé un combat noble et nécessaire (et) prêté le flanc à toutes sortes de dérives et d’idéologies antirépublicaines», a expliqué Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.

En parallèle de cet acte, celui-ci a indiqué qu’«une mission sera confiée par le ministre de l'Intérieur à un parlementaire sur le renforcement de la lutte contre les discriminations du fait de la religion».

Troisième dissolution

Il s’agit de la troisième structure à être dissoute en Conseil des ministres. Les deux précédentes sont BarakaCity, accusée de prôner l’islam radical, et dont les responsables et le fondateur ont aussitôt demandé l’asile politique au président turc Recep Tayyip Erdogan, et le collectif Cheikh Yassine, dont le président Abdelhakim Sefrioui a été mis en examen dans l'attentat de Conflans pour «complicité d'attentat terroriste».

Le gouvernement a par ailleurs ordonné la fermeture administrative pour six mois de la mosquée de Pantin, pour avoir partagé sur les réseaux sociaux une vidéo dénonçant le professeur Samuel Paty, suite à un cours sur la liberté d’expression et les caricatures de Mahomet. Une décision confirmée par le Conseil d’Etat, comme la dissolution de BarakaCity.