Nice : le petit commerce livre bataille

Réseaux sociaux, calendrier de l’avent, promotions… A Nice, les petits commerçants se démultiplient pour tenter de surmonter la crise et tirer profit du Black Friday.

A 72 heures du célèbre événement, importé des Etats-Unis, les repérages vont bon train en centre ville, comme le constate Sandra Masiano, gérante de la boutique « Les Garçonnes », près de la place Garibaldi, à Nice. « On me demande plusieurs fois par jour si je vais y prendre part. Je vais donc, moi aussi, proposer des réductions, confie t-elle. Je n’ai pas vraiment le choix. À ce moment de l’année, nous devrions être en train de préparer les fêtes plutôt que de brader nos stocks ». Durant le confinement, cette commerçante a réussi à tirer son épingle du jeu grâce au « Click and Collect ». Un mode de vente en ligne qu’elle a rapidement maîtrisée en exploitant au maximum les réseaux sociaux. « Chaque jour je présentais au moins deux tenues complètes à mes clientes », assure-t-elle.

«Les commerces de proximité doivent apprendre à se réinventer plutôt que de se focaliser sur les géants du net»

Une stratégie défendue par le jeune chef d’entreprise azuréen Armand Loiodice de Montis. A tout juste 19 ans, le fondateur de l’agence de communication digitale Beyond emploie déjà une quinzaine de collaborateurs « On a conduit les commerces de proximité à se focaliser sur une lutte avec les géants du Net et de la grande distribution, alors qu’il conviendrait davantage qu’ils concentrent leurs forces et leurs moyens à se réinventer, à s’adapter à cette situation afin de sortir de la crise par le haut », explique cet entrepreneur dont la société réalise un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. Il encourage ainsi les commerçants à miser sur les réseaux sociaux, en animant des concours et autres challenges pour favoriser le sentiment d’appartenance de la clientèle.

«Mes clients savent bien que chez moi, ils trouveront des livres pointus qu’ils ne dénicheront pas en ligne»

Ce lien de proximité Camille Chrétien, la gérante de la librairie associative « Les ateliers illustrés » s’efforce de le développer dans son commerce du quartier du port. Cette passionnée de livres jeunesse participe au « calendrier de l’avent virtuel » lancé pour la première fois cette année par la mairie de Nice. Chaque jour jusqu’à Noël, un professionnel présente ses articles ou produits dans une courte capsule vidéo pour inciter les habitants à dépenser en priorité dans les commerces de proximité. « Mes clients savent bien que chez moi, ils trouveront des livres pointus qu’ils ne dénicheront pas en ligne ou dans les enseignes de grande distribution, souligne Camille Chrétien. C’est par mes choix de libraire que je parviens à fidéliser ma clientèle ».