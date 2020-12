Vidéo : quand Valery Giscard d'Estaing, président sortant, disait «au revoir» aux Français

C'est l'histoire d'une sortie devenue culte. Le 19 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing, président sortant, fait ses adieux après avoir perdu le second tour de l'élection présidentielle face à François Mitterrand. Devant la caméra, il s'adresse aux Français et termine son discours par un solennel «Au revoir», avant de se lever et de quitter la pièce. Laissant une chaise vide à l'écran.

Il ne le sait pas encore mais Valéry Giscard d'Estaing vient de créer un moment de télévision, qui sera largement repris par la suite, pendant des années. Entré dans la culture populaire, son «au revoir» a fait l'objet de nombreux détournements, apparaissant même dans une publicité et servant d'image de clôture à l'émission «Les enfants de la télé».

Interrogé en 2015 par Europe 1 à propos de cette séquence, l'ancien président de la République a expliqué : «À la fin de mon texte, je voulais signifier que je partais. Ce qui consistait à me lever de mon siège et à partir. Simplement, je n’avais pas vu que le bureau était si loin de la porte. Je croyais que c’était à trois mètres. En fait, c’était à sept ou huit mètres. Donc il a fallu que je fasse un long trajet qui, depuis, est devenu malheureusement un peu célèbre».

Aujourd'hui, alors que le décès de Valéry Giscard d'Estaing vient d'être annoncé, son «Au revoir» mythique prend une autre dimension. L'ancien président de la République s'est éteint à l'âge de 94 ans, a-t-on appris ce mercredi 2 décembre 2020.