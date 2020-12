Cigarettes contrefaites : un fléau alarmant

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le confinement et les restrictions aux frontières intérieures européennes ont fait exploser la consommation de cigarettes contrefaites.

Avec une multiplication par neuf des cigarettes de contrefaçon (1,9% en juin 2019 du total des cigarettes consommées à 16,8% en juin 2020), la région PACA se place en troisième position des régions où la consommation de cigarettes contrefaites est la plus forte, selon une étude rendue publique par l’Empty Pack Survey.

«Le confinement a incité ceux qui, auparavant, allaient se fournir en Belgique ou en Espagne, à chercher des sources d’approvisionnement moins chères que leur buraliste», souligne Hervé Natali, responsable des Relations territoriales Seita. «L'explosion de la contrefaçon est alarmante, particulièrement d’un point de vue sanitaire.»

Ces cigarettes, qui ne font l’objet d’aucun contrôle, semblent représenter un marché de plus en plus important, tandis que les usines illégales prolifèrent en Europe, selon Basile Vezin, du groupe Seita. «La plupart des cigarettes de contrefaçons que vous trouverez en France proviennent d’Espagne, d’Algérie et en grande partie de Biélorussie» détaille t-il. «Six usines de contrebande ont déjà été fermé en Espagne l’an dernier.»

«Nous ne savons rien sur leur mode de fabrication»

«Quand les consommateurs trouvent le prix trop élevé, ils cherchent une alternative, qui n’est pas forcément la bonne», confirme Hervé Natali. «Le problème, c’est que nous ne savons rien sur leur mode de fabrication et les produits utilisés», poursuit Basile Vézin du groupe Seita.

Si la part de cigarettes achetées hors du réseau des buralistes baisse sensiblement entre le 2e trimestre 2019 et le 2e trimestre 2020 en raison du confinement et des mesures de restrictions aux frontières intérieures européennes (-3,5 points), celle de cigarettes de contrefaçon passe quant à elle de 4,1% à 11,9% de la consommation totale.

En un an, la consommation de cigarettes de contrefaçons et marques clandestines a bondi de 294,6% en France, selon cette même étude.

En juin 2020, plus d'une cigarette sur dix était donc issue de la contrefaçon, en France.

PACA, Auvergne Limousin et Bretagne sont les trois régions les plus touchées par cette hausse spectaculaire.