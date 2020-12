Coronavirus : l'édition 2021 du Carnaval de Nice annulée

La prochaine édition de la plus célèbre des fêtes hivernales de la Côte d’Azur ne se tiendra finalement pas du 13 au 27 février 2021. Ce matin, le maire de Nice Christian Estrosi a annoncé son report à l’année 2022.

Depuis plusieurs mois, toutes les rumeurs circulaient au sujet de l’édition 2021 du Carnaval de Nice, menacée par la crise sanitaire du Covid-19. Le couperet vient de tomber ce jeudi matin. L’événement qui devait avoir lieu du 13 au 27 février prochains est reporté à l’année suivante. Mardi dernier, le maire de Nice Christian Estrosi a tenu une visio-conférence avec les Carnavaliers (chargés de la fabrication des chars, des « grosses têtes » et des costumes, et de la préparation et de l’animation des « corsi » et « batailles de fleurs »).

«Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et de la fréquentation qu’un tel événement engendre, le Carnaval de Nice est reporté à 2022», explique-t-on du côté de la mairie. Il est vrai que l’événement attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs, notamment sur les grandes tribunes installées sur la Place Massena, en centre-ville. Le thème du « roi des animaux » (qui avait été choisi pour l’édition 2021), très inspirant pour les artistes et ymagiers (les dessinateurs qui imaginent les chars) sera celui de l’édition 2022. La conception des chars pourra reprendre dès la fin du premier trimestre 2021.

30 millions d’euros de retombées en moins

«Malgré ce report, la Ville de Nice s’engage l’année prochaine à soutenir l’activité des Carnavaliers, dont le savoir-faire artisanal fait partie du patrimoine culturel immatériel de la commune, explique la municipalité. Ce savoir-faire sera présenté et valorisé tout au long de l’année 2021, au fil de la programmation événementielle niçoise et métropolitaine».

Sur la Côte d’Azur, l’événement est un moment fort de l’année, notamment sur le plan économique. Chaque édition génère en effet près de 30 millions d’euros de retombées économiques.