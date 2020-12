Ile-de-France : selon une étude, les Franciliens restent très attachés à leur bureau, malgré la crise sanitaire

Si la plupart des Franciliens ont expérimenté une nouvelle façon de travailler cette année, en raison de la crise sanitaire, beaucoup restent attachés à leurs anciennes habitudes, selon une enquête Paris Work Place Ifop/SFL publiée ce jeudi 3 décembre. Pour autant, de nouvelles exigences émergent.

Télétravail, réunion à distance... Les nouvelles méthodes de travail qui se sont imposées pendant le premier confinement pourraient bien bouleverser celles qui étaient jusqu'alors ancrées dans les mœurs. Un changement qu'ont bien compris la majorité des 3.000 personnes intérrogées dans le cadre de cette enquête réalisées auprès de salariés parisiens ou de proche couronne.

Elles sont en effet 76 % à penser que «dans peu de temps les salariés travailleront davantage en télétravail qu’au bureau», même si elles ne sont qu'un peu plus d'un tiers à vouloir télétravailler davantage. Selon l'étude, «le bureau reste néanmoins le lieu "principal" de travail» pour 63 % des sondés qui préfèrent y travailler au moins trois jours par semaine.

Le télétravail plébiscité

Pour autant, le télétravail a conquis bon nombre de salariés franciliens. S'ils ne sont, d'après cettte enquête, que 8 % à vouloir exercer leur métier exclusivement à distance, ils sont tout de même une grande majorité (86 %) à vouloir télétravailler au moins un jour par semaine.

Et le confinement n'y est pour rien, puisque les sondés étaient tout aussi nombreux à le souhaiter avant la crise sanitaire. Ce qui a changé, comme l'interprète WorkPlace, c'est «le nombre idéal de journées en télétravail», qui sont passées de 1,4 jour en moyenne avant le confinement à 2,1 jours aujourd'hui.

Seul bémol : la peur de l'isolement et de la solitude lorsque l'on se retrouve loin du bureau, alors qu'un peu plus de la moitié (54 %) des personnes interrogées qui travaillent régulièrement à distance – hors période de confinement – expliquent en souffrir. Pire, 24 % d'entre eux avouent même qu’il leur arrive d’avoir peur d’être licenciés.

Vers de nouvelles exigences ?

Par ailleurs, l'enquête montre bien que le télétravail n'est pas la seule exigence qui ressort des envies et besoins des personnes interrogées. Les salariés, surtout les plus jeunes, sont également de plus en plus nombreux à accorder une grande importante à leur cadre de vie et à l'environnement de leur bureau.

Par exemple, 44 % des moins de 30 ans estiment que «le quartier de travail a été important dans le choix de rejoindre leur entreprise», contre 29 % chez les plus de 50 ans. Les sont d'ailleurs près des deux tiers à profiter des services que leur offre ce quartier, contre un tiers chez les quinquagénaires.

Plus encore, la majorité des moins de 30 ans (59 %) seraient même «prêts à réduire leur salaire pour pouvoir travailler à moins de 20 minutes de chez eux».