Occitanie : Un homme de 23 ans tué par accident par des chasseurs lors d’une battue

Un homme de 23 ans a été tué par accident ce mercredi 2 décembre, près de Calvignac dans le département du Lot. La victime a reçu une balle provenant d’un groupe de chasseurs qui effectuait une battue non loin de là.

L’accident s’est produit «à 100 mètres de son domicile», a précisé Didier Burg, le maire du village, à l’AFP. Il confirme également que la jeune victime ne participait pas à la battue en question. Les secours ont été prévenus mercredi vers 16h50, mais le jeune homme était déjà décédé à l’arrivée des pompiers sur place, raconte La Dépêche du Midi.

Une enquête a été ouverte, et doit «déterminer les circonstances plus précises de cet accident, notamment la distance de tir, la visibilité et l'angle de tir», a indiqué le procureur de la République du Lot. Une expertise balistique doit avoir ce jeudi pour répondre à ces interrogations.

Selon les informations de la Dépêche, le tireur présumé a été placé en garde à vue pour homicide involontaire.

André Manié, le président de la Fédération de la chasse du Lot, a présenté ses condoléances à la famille de la victime. «Je trouve cet évènement bien triste, surtout qu'on fait le maximum pour qu'il y ait de plus en plus de sécurité mais malheureusement, des accidents arrivent quand même», déclare-t-il auprès du journal.