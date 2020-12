Roybon : le village saccagé dans la nuit, les habitants soupçonnent des zadistes

Vitrines brisées à coups de pieds de biche et tentatives d’incendie. Des individus vêtus de noir ont mené un raid d’une extrême violence contre le centre du village de Roybon, en Isère, dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’épicerie, la pharmacie, la boulangerie, la banque postale, mais aussi la salle polyvalente et l’office du tourisme, entre autres, ont ainsi été attaqués. Les vandales ont également essayé de mettre le feu à un bar-restaurant et à trois véhicules, heureusement sans succès, rapporte Le Dauphiné Libéré. Selon des témoins, ils ont pris le temps de briser «méthodiquement toutes les vitrines». Puis ils se sont enfuis avant l’arrivée de la gendarmerie, laissant dans leur sillage des commerces ravagés et une population écœurée.

Une vengeance des zadistes ?

Si aucune revendication n’a pour le moment été adressée, les habitants de Roybon ne se font pas de mystère. Pour eux, cette attaque est une vengeance de la part des zadistes, délogés le 13 octobre dernier de leur «Zad», installée non loin de là, dans la forêt, pour empêcher la création d’un Center Parcs (finalement annulée). Nos confrères rappellent d’ailleurs que cette attaque survient six ans jour pour jour après l’instauration de cette «zone à défendre».

Une grande majorité d’habitants et d’élus s’étaient opposés aux zadistes durant ces six ans. Des incidents avaient même déjà eu lieu. Pourtant, et même si lui aussi dit «ne pas se faire d’illusions», selon le Dauphiné Libéré, le maire de la commune rappelle tout de même qu’à ce stade des investigations, aucun élément ne permet de faire le lien entre les squatteurs délogés de la forêt et le saccage du village.

De leur côté, les gendarmes poursuivent leur enquête et disent n'écarter aucune piste.