Sondage : pour 37 % des Français, la police inspire de la confiance

L'effet de l'affaire Michel Zecler ? Selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio publié ce jeudi, la police inspire de la confiance à seulement 37 % des Français, un chiffre en baisse de 8 points par rapport à la semaine dernière.

A l'inverse, ils sont beaucoup plus nombreux à ressentir de l'inquiétude vis-à-vis de la police : 34 %, contre 23 % d'après le baromètre publié vendredi dernier. Les sentiments de sympathie (13 %) et d'hostilité (7 %) sont stables.



(Source Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio)

C'est chez les sympathisants de la gauche que la confiance envers la police est la plus faible (29 %), ainsi qu'à l'extrême droite (38 % chez les proches du Rassemblement national). A l'inverse, plus de la moitié des sondés se disant proches de La République en marche (52 %) et des Républicains (53 %) ont confiance dans la police, dont l'image a été entachée par la diffusion la semaine dernière d'une vidéo par le média Loopsider dans laquelle on voit un producteur de musique noir, Michel Zecler, être tabassé par des agents. Quatre policiers impliqués dans ces violences ont été mis en examen lundi.

Si l'on étudie la répartition des résultats par âge, les plus jeunes ont moins confiance en l'institution policière que les plus âgés (29 % des moins de 35 ans contre 39 % des 35 ans et plus). Toutefois, le sentiment d'inquiétude est à un niveau égal chez les moins et les plus de 35 ans (34 %), bien que les 18-24 ans soient plus inquiets que les 65 ans et plus (39 % contre 31 %). Par ailleurs, les catégories supérieures montrent davantage de confiance envers les policiers (44 %) que les catégories populaires (31 %).

Les violences policières, une réalité pour une majorité de Français

Après l'affaire Michel Zecler, qui s'ajoute à l'évacuation polémique quelques jours avant d'un camp de migrants installé place de la République à Paris, une majorité de Français (58 %) considèrent que les violences policières correspondent aujourd'hui à «une réalité» en France. Ils sont 34 % à dire au contraire que ce ne sont que «des faits marginaux ou inexistants».



En accord avec la question sur le sentiment inspiré par la police, les Français se disant de gauche sont ceux qui ont le plus tendance à voir les violences policières comme une réalité. Près de trois sur quatre (73 %) ont cette opinion, contre 51 % des sympathisants du RN, 44 % des adeptes de LREM et 33 % de ceux de LR. En termes d'âge, les moins de 35 ans sont plus nombreux en proportion à considérer qu'il existe des violences policières (68 % des 25-34 ans et 66 % des 18-24 ans), à comparer par exemple avec les 47 % des 65 ans et plus.