Un jour de deuil national pour Valéry Giscard d'Estaing

Dans une allocution de six minutes, le président de la République Emmanuel Macron a rendu hommage à Valéry Giscard d'Estaing ce jeudi 3 décembre au soir. Il a notamment décrété une journée de deuil national en hommage à l'ancien chef de l'Etat, qui aura lieu le mercredi 9 décembre prochain.

Emmanuel Macron a mis en avant «la profonde mutation» du pays qu'avait enclenché son lointain prédecesseur. Il a notamment cité «la défense des femmes et leur promotion à de hautes responsabilités, le divorce par consentement mutuel, la majorité civile à 18 ans, l'interruption volontaire de grossesse». «Si nos vies sont plus libres, c'est aussi à son courage et à son audace que nous le devons», selon lui.

Conformément au souhait et à «la pudeur» de cette «figure centrale de l'histoire de notre République», Emmanuel Macron a fait savoir qu'il n'y aura pas d'hommage national. «VGE» aura tout de même droit à un hommage solennel au Parlement européeen de Strasbourg, le 2 février prochain, jour de son anniversaire, a fait savoir le président de la République.

De plus, «les Français qui le souhaitent pourront écrire quelques mots d'hommage dans nos Mairies et à Paris, au Musée d'Orsay, ce haut lieu de culture que nous lui devons», a précisé Emmanuel Macron.

Valéry Giscard d'Estaing sera «inhumé dans la plus stricte intimité familiale» à Authon (Loir-et-Cher), samedi 5 décembre. Il reposera ainsi auprès de sa plus jeune fille Jacinte, décédée en 2018 d'une longue maladie. Celui qui a dirigé la France de 1974 à 1981 est décédé «des suites» du Covid-19, a annoncé sa famille mercredi 2 décembre.