Bas-Rhin : un séisme de magnitude 3,5 ressenti à Strasbourg

Une secousse de magnitude 3,5 a été ressentie dans l'agglomération de Strasbourg, ce vendredi 4 décembre. Selon le Renass, le réseau national de surveillance sismique, il s'agit d'un événement induit, créé par une activité humaine.

Le tremblement de terre a été ressenti à Strasbourg ainsi que dans plusieurs communes du nord au sud de la capitale alsacienne.

L'épicentre du séisme se trouve proche d'un site qui accueille un projet de centrale géothermique mené par l'entreprise Fonroche, sur les communes de Vendenheim et Reichstett. Un site sur lequel deux puits ont été creusés à 5 kilomètres de profondeur. Le but ? Pomper l'eau chaude souterraine pour en exploiter en surface le potentiel énergétique, avant de réinjecter vers le sous-sol.

Depuis fin octobre, la terre a déjà tremblé quelques dizaines fois dans des communes situées dans l'agglomération nord de Strasbourg. Des phénomènes qui avaient conduit la préfecture du Bas-Rhin à suspendre les activités de l'entreprise. Fonroche a reconnu que les récentes secousses étaient dues à ses tests.

De nombreuses réactions

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées.

Ca y est j'ai ressenti mon premier tremblement de terre ! #Strasbourg pic.twitter.com/Sbh019qCSq — BXsnow (@BXsnow21) December 4, 2020

Encore un #tremblementdeterre "induit" à #Strasbourg et environs ce matin, magnitude 3,5 à l'épicentre: quand va-t-on enfin interdire les forages de géothermie incriminés ?@barbarapompili @PiaImbs — MCG (@cezange) December 4, 2020

Alain Fontanel, le conseiller municipal strasbourgeois d'opposition a lui aussi réagi sur Twitter. «Nouveau tremblement de terre à 6h59 ce matin à proximité de Strasbourg (...) on a tous pu le ressentir #ReNass. Le 11e en un mois ça fait beaucoup et relance le débat sur la géothermie profonde. Le débat doit être complet et transparent», a-t-il écrit.

Nouveau tremblement de terre à 6h59 ce matin à proximité de Strasbourg



De magnitude 3,7 on a tous pu le ressentir #ReNass



Le 11ème en un mois ça fait beaucoup et relance le débat sur la géothermie profonde



Le débat doit être complet et transparent #conventioncitoyenne pic.twitter.com/NuudtHUI58 — Alain Fontanel (@AlainFontanel) December 4, 2020

L'élu LR, Jean-Philippe Vetter, a de son côté, expliqué qu'il était «nécessaire d'établir si ce séisme est la conséquence des activités de géothermie de Fonroche». «Si c'est le cas, tout cela devient de plus en plus inquiétant», ajoute-il.