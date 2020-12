Violences policières : Gérald Darmanin tacle les footballeurs et leur «dignité sélective»

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a critiqué, ce jeudi 3 décembre, «la dignité sélective» des sportifs, comme Kylian Mbappé, qui ont dénoncé l'agression par des policiers du producteur de musique, Michel Zecler.

«Oui, je trouve que certains ont la dignité sélective», a affirmé, le ministre au micro de RTL. «On peut aussi être particulièrement blessé à ce que représente notre pays, le drapeau français, la France de manière générale, lorsqu'on voit qu'une commissaire de police, désormais, doit avoir une attelle en fer à la place de son bras parce qu'elle prend un pavé» (...). Qu'un major de 50 ans, vous avez vu les images, a été roué de coups à terre et qu'autour de lui, plutôt que de lui porter secours, on prend son téléphone et on filme», a ajouté Gérald Darmanin, en évoquant les agents blessés lors d'affrontements en marge de la manifestation contre la loi sécurité globale, à Paris le 28 novembre dernier.

«J'ai mal à ma France»

Une déclaration qui vise indirectement les stars du football français : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann qui avaient pris position dans des posts publiés sur les réseaux sociaux.

Griezmann avait notamment tweeté «J'ai mal à ma France», accompagné de la vidéo du média Loopsider montrant l'agression brutale de Michel Zecler.

Mbappé avait lui dénoncé «une vidéo insoutenable» et «des violences inadmissibles», ajoutant «Stop au racisme», en pleine polémique sur la proposition de loi «sécurité globale».

D'autres footballeurs comme Samuel Umtiti, Benjamin Mendy ou Wendie Renard avaient également signifié leur indignation, comme les basketteurs Rudy Gobert et Evan Fournier.