DIRECT - Coronavirus : début «historique» de la vaccination ce mardi au Royaume-Uni

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

16H13

Le ministre britannique de la Santé Matt Hancock a salué dimanche le moment «historique» que représente le début mardi de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni.

Pays le plus durement touché en Europe par la pandémie avec plus de 61.000 morts, le Royaume-Uni est le premier dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin développé par Pfizer et BioNTech et sera le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination.

Le ministre Matt Hancock, qui a désigné récemment le premier jour de la campagne de vaccination comme le «V-day», a souligné que «la semaine qui vient est un moment historique». «Nous faisons passer en premier les plus vulnérables et les plus de 80 ans, le personnel des maisons de retraite» et du service public de santé «seront parmi les premiers à recevoir les vaccins», a-t-il déclaré dimanche dans un communiqué.

15H01

Au moins six personnes souffrant du Covid-19 sont décédées dans un hôpital de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, après avoir été laissées sans apport suffisant en oxygène, ont annoncé dimanche les autorités, qui dénoncent une «négligence criminelle».

«L'incident malheureux s'est produit en raison d'un manque d'oxygène du système central de l'hôpital», a déclaré le ministre de la Santé de la province, Taimur Saleem Jhagra, lors d'une conférence de presse. «Nous allons mener une enquête approfondie», a-t-il ajouté, en soulignant que les responsables de «cette négligence criminelle» devraient en répondre devant la justice.

12H44

La reine Elizabeth II recevra dans les prochaines semaines le vaccin Pfizer-BioNTech, qui vient d'obtenir le feu vert des autorités sanitaires britanniques, selon des journaux britanniques dimanche.

La souveraine, âgée de 94 ans, et son époux le prince Philip, 99 ans, devraient être parmi les premiers à être vaccinés, selon le Sunday Times et le Mail on Sunday, ce dernier affirmant qu'ils le seront en priorité en raison de leur âge et non en vertu d'un traitement préférentiel.

10h23

Le ministre indonésien des Affaires sociales a été arrêté dimanche par la police qui le soupçonne d'avoir accepté 1,2 million de dollars de pots-de-vin liés à l'aide alimentaire distribuée aux populations touchées par le coronavirus.

Juliari Batubara est poursuivi en lien avec la saisie samedi, lors de perquisitions, de 1,2 million de dollars en liquide dans des valises et des sacs à dos. Il s'est présenté de lui-même dimanche au siège de l'agence de lutte contre la corruption et est le deuxième ministre du président Joko Widodo a être interpellé en quelques semaines pour des soupçons de corruption. "C'est l'argent du peuple, c'est une aide qui est critique pendant le Covid-19 et pour la reprise économique nationale", a déclaré M. Widodo après l'arrestation de M. Batubara, en promettant qu'il ne protégerait aucun responsable poursuivi pour corruption.

L'économie indonésienne, la plus grande d'Asie du Sud-Est, a été plombée par la pandémie et le gouvernement a multiplié les programmes d'aide, notamment alimentaire, pour soutenir les nécessiteux. Des témoins ont accusé M. Batubara d'avoir touché plus d'un million de dollars de deux entreprises qui avaient été choisies pour fournir des colis d'aide alimentaire aux personnes affectées par la pandémie. Ils ont affirmé que M. Batubara recevait 10.000 roupies par colis, soit 71 cents de dollars.

03h24

Les Etats-Unis ont enregistré samedi, pour la troisième journée consécutive, un nombre record de contaminations au coronavirus en 24 heures avec près de 230.000 cas, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Pendant la même période de 24 heures, les Etats-Unis ont compté 2.527 décès liés au Covid-19, a indiqué cette université de Baltimore dont les chiffres font référence.

Les Etats-Unis, qui ont les chiffres de contaminations et de décès les plus élevés au monde, ont subi une forte résurgence de l'épidémie au cours des dernières semaines. Et des responsables sanitaires ont prévenu d'un risque de remontée des contaminations après que des millions d'Américains ont voyagé la semaine dernière pour célébrer la grande fête de Thanksgiving, malgré leurs appels à éviter les déplacements. Depuis deux semaines, le nombre quotidien de décès aux Etats-Unis est régulièrement supérieur à 2.000, comme c'était le cas au printemps, lors du pic de la première vague de la pandémie. Depuis le début de la pandémie, les Etats-Unis ont enregistré plus de 14,3 millions de cas de contaminations et 281.121 décès liés au virus.