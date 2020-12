Haute-Savoie : un professeur d'EPS mis en examen après la mort d'un collégien

Les pompiers ont dû intervenir en plein cours de sport, alors que des élèves de cinquième s'entraînaient à la course à pied. Mardi 1er décembre, l'un d'entre eux était en arrêt cardio-respiratoire et a été immédiatement évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Genève. Il est décédé deux jours plus tard, jeudi 3 décembre.

Selon les informations du Dauphiné Libéré, une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherche de la compagnie de gendarmerie de Thonons-les-Bains (Haute-Savoie). Les agents doivent éclaircir les circonstances de la mort de ce jeune élève du collège François-Mugnier, à Bons-en-Chablais.

Les premières investigations ont conduit le parquet à ouvrir une information judiciaire pour «homicide involontaire par la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou les règlements».

Selon Bruno Badré, procureur de la République de Thonon, c'est dans ce cadre qu'un professeur d'Education physique et sportive (EPS) a été «présenté au juge d'instruction, qui l'a mis en examen et placé sous contrôle judiciaire».

En parallèle, l'équipe du collège François-Mugnier s'est associée aux soignants hospitaliers du Chablais pour proposer une cellule psychologique au sein de l'établissement scolaire afin d'accompagner les autres élèves.