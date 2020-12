Paris : des illuminations sur trois grandes places pour Noël, faute d'animations

La Ville Lumière veut scintiller pour les fêtes de fin d'année, à défaut de mieux. Les animations habituelles en cette période étant annulées pour cause de coronavirus, des projections lumineuses sont prévues tous les soirs sur trois places emblématiques de Paris.

Celle de la Concorde a ouvert le bal vendredi 4 décembre à 18h, avec des projections sur l'Obélisque colorée en bleu, et dont le pied a été garni de sapins. De quoi créer une belle perspective «bleu-blanc-rouge», avec le scintillement de la tour Eiffel et les illuminations des Champs-Elysées.

Puis, dès le vendredi 11 décembre, la place de la Bastille se joindra à la fête, avec des scénographie semblable sur la Colonne de Juillet. A la même date, l'hôtel de ville de Paris s'illuminera également, avec «une projection sur la façade du monument et une forêt scintillante dans laquelle les visiteurs pourront déambuler», selon la ville.

Sur le parvis, comme l'an dernier, un mini-village de Noël prendra place, jusqu'au 3 janvier. Des manèges gratuits pour les enfants et des chalets de petite restauration et de vente de produits d'artisans du label Fabriqué à Paris seront installés. Enfin, un parcours lumineux serpentera sur les bords de Seine, l'avenue Victoria et la rue d'Arcole.

Et pour le reste de Paris, la mairie a prévu de faire un effort financier supplémentaire cette année, afin d'aider les quartiers à rayonner : «aux 500.000 euros de subventions habituelles, nous avons ajouté 200.000 euros pour les associations de commerçants qui illuminent leurs commerces. Plus 250.000 euros, via un appel à projets, pour les quartiers populaires», a indiqué l'adjointe chargée du commerce, Olivia Polski, dans Le Parisien.

Parmi les lieux qui devraient en bénéficier, figurent la place du Buisson-Saint-Louis (10e), la rue de Tolbiac (13e), la place de la Chapelle (18e), l'avenue de Flandre (19e) ou encore la rue Saint-Blaise (20e).

En revanche, à cause des conditions sanitaires, le marché de Noël des Tuileries a été annulé par les forains. Idem pour les deux bals populaires à Concorde et Bastille pendant les vacances. Quant au spectacle du jour de l'an sur les Champs, avec le son et lumières sur l'Arc de Triomphe, il est compromis.