Un ex-candidat de l'Amour est dans le Pré s'est fait dérober 350 sapins de Noël

Une bien mauvaise surprise. Un ancien candidat de l'émission L'Amour est dans le pré, Émeric Emeillat, a été victime d'un vol sur son exploitation de sapin de Pleyber-Christ (Finistère). Environ 350 de ses conifères, qui devaient été livrés pour les fêtes, ont été dérobés.

Émeric Emeillat, qui a participé à l'édition 2018 du célèbre programme de rencontre télévisuel, a publié un message poignant sur son compte Instagram, samedi 5 décembre :

«Je me suis fait voler cette semaine près de 350 sapins de Noël, prévus notamment pour les écoles et les associations». Le pépiniériste, qui produit aussi du miel, a ensuite ajouté : «Il s'agit évidemment d'une perte importante, plusieurs milliers d'euros, mais il en faudra plus pour mettre à mal la magie de Noël».

Émeric Emeillat s'est rendu compte des vols vendredi 4 décembre. Les sapins, emballés et prêts à être livrés, ont été dérobés sur sa plate-forme de stockage, selon France Bleu Breizh Izel. Interrogé, l'ex-candidat pense que «ça ne s'est pas fait en une seule fois».

Au-delà de la perte économique, ces conifères représentaient pour lui «6 ou 7 ans d'investissement pour les faire pousser, c'est un travail de longue haleine volé en un instant. Ça me donne quasiment l'envie de tout arrêter», a témoigné Émeric Emeillat.

Il aurait prévu de se rendre à la gendarmerie ce dimanche 6 décembre pour porter plainte, et devrait ajouter des caméras de sécurité sur son exploitation. Ce qui ne l'empêchera pas d'organiser un marché spécial «L'Amour est dans le pré» le week-end prochain.

Candidat lors de la 13e saison de l'émission, le candidat s'était mis en couple avec Maëlle au terme de l'émission. Mais ils s'étaient séparés par la suite.