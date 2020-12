Ile-de-France : le prolongement de la ligne 14 (enfin) inauguré le 14 décembre

J-7 avant l'arrivée de la ligne 14 à Saint-Ouen (93) ! Dans une semaine, le prolongement de la ligne 14 doit être inauguré, avec 4 nouvelles stations à la clé.

Après plusieurs week-ends d'essais concluants, Ile-de-France Mobilités a lancé le feu vert pour l'arrivée de premiers usagers sur la ligne 14 prolongée. Dès lundi 14 décembre, ces derniers pourront emprunter la ligne 14 entre la Gare Saint-Lazare (son terminus actuel) jusqu'à la Mairie de Saint-Ouen.

Pour cela, 5,8 km de tunnel ont été creusés et 4 nouvelles stations ont été construites. Parmi elles, Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen. Elles permettront de desservir 3 arrondissements parisiens (les 8e, 9e et 17e arrondissements) ainsi que les communes de Clichy-la-Garenne (92), Saint-Ouen (93) et Saint-Denis (93).

La #Ligne14 à Saint-Ouen, c'est pour bientôt !



1 rame toutes les 85 secondes en heures de pointe



des rames de 8 voitures au lieu de 6



Saint-Lazare <-> Saint-Ouen en 8 min https://t.co/RxuDv5yj3P — IDF Mobilités (@IDFmobilites) December 7, 2020

Pour la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités Valérie Pécresse, la perspective d'inaugurer ce tronçon de 5,8 kilomètres entre la Gare Saint-Lazare et la Mairie de Saint-Ouen est «un moment de pur bonheur». «On avait cette ligne 14, qui ne venait pas, qui ne venait pas, qui ne venait pas...», ironise-t-elle, en référence aux nombreux retards qu'a subi le chantier, pour cause d'inondation et de Covid-19, notamment.

Au total, près de 100.000 habitants et plus de 70.000 salariés seront concernés par l'arrivée de cette nouvelle ligne, qui doit notamment permettre de décharger la ligne 13, déjà saturée. Les correspondances seront d'ailleurs assurées avec la ligne 13 (à Porte de Clichy et Mairie de Saint-Ouen) mais aussi avec le RER C (Porte de Clichy, Clichy-Saint-Ouen), la ligne L du Transilien (Saint-Lazare), ainsi que le tramway T3b.