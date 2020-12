Les mesures de confinement risquent-elles d'être maintenues après le 15 décembre ?

Avec plus 11.000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, le nombre de Français touchés par le coronavirus est encore très élevé. Dans ces conditions, les mesures de confinement pourront-elles être levées le 15 décembre ?

Le gouvernement s'était fixé de descendre en-dessous de la barre des 5.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus par jour. A une semaine de l'objectif, force est de constater que le taux de positivité des tests dépasse les 10% et ce, malgré une baisse constante du nombre de personnes admises en réanimation en baisse depuis mi-novembre.

De plus, le déconfinement est conditionné, selon le site Vie Publique, «à la maîtrise de l'épidémie, c'est-à-dire au seuil maximum de 5.000 nouveaux cas de contamination par jour». «Ainsi, des retours en arrière pourraient toujours être décidés afin d'éviter tout emballement dans la propagation du virus», peut-on lire sur le site.

La France a enregistré 11.022 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, chiffre encore largement au-dessus de l'objectif des 5.000 cas fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre #AFP pic.twitter.com/DOa5d6xUMw — Agence France-Presse (@afpfr) December 7, 2020

Alors que pourrait annoncer le gouvernement pour la levée progressive du confinement le 15 décembre ? S'il est impensable qu'Emmanuel Macron revienne sur sa parole et empêche les Français de se déplacer pendant les vacances de Noël, il est néanmoins fort probable que des mesures restrictives restent en vigueur.

Parmi elles, l'obligation de se munir de l'attestation obligatoire et la mise en place d'un couvre-feu entre 21h et 7h mais surtout le maintien de la fermeture des salles de cinéma, des théâtres et des musées. Quant aux pistes de ski, le gouvernement a assuré qu'elles resteront inaccessibles aux touristes.