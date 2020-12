Paris : grâce à leur site internet, les bouquinistes des quais de Seine se serrent les coudes pour s'en sortir

Enfin une bonne nouvelle pour les bouquinistes des quais de Seine. Après des mois difficiles, ils ont désormais un nouveau moyen de vendre leurs livres : un site internet. Un quart d'entre eux se seraient déjà inscrits, selon Le Parisien.

A l'heure où s'est généralisé le click & collect, notamment chez les libraires, les bouquinistes de Paris avaient bien besoin d'un coup de pouce pour espérer survivre. Et ce soutien est venu de l'un d'entre eux : David Nosek. Installé depuis plus de quarante ans quai du Louvre, ce spécialiste des estampes et livres anciens a consacré sa fin d'été à ce projet.

Grâce à son dévouement, les bouquinistes peuvent désormais présenter leurs objets de collection et échanger plus facilement avec les potentiels clients sur un site qui leur est entièrement dédié, sous le nom de «Bouquinistes de Paris». Pour cela, ils doivent juste s'inscrire... et jouer le jeu.

«Le site est exclusivement réservé et totalement gratuit pour les bouquinistes, et aucune transaction n'y est réalisée», a ainsi expliqué David Nosek, au Parisien. Sur le site, il détaille donc le processus de vente : «quand vous validez votre panier, vous envoyez par mail un bon de commande au bouquiniste qui prendra ensuite contact pour finaliser votre achat, avec accord sur les frais de port et les conditions de règlement».

Et David Nosek a d'abord dû convaincre ses collègues de se joindre à lui. A ce jour, environ un quart des professionnels des quais, soit une cinquantaine de bouquinistes, se sont inscrits sur le site. Là, ils sont répertoriés en fonction de ce qu'ils vendent : bandes dessinées, cartes postales, gravures, posters, journaux...

Début novembre, seuls 5 livres s'étaient vendus sur les 300 mis en ligne. Un mois et un article du New York Times plus tard, les bouquinistes ont multiplié par 10 le nombre d'objets à vendre et par 16 les ventes. Tous bouquinistes confondus.