Qui sont les «Black Blocs» ?

Les Black Blocs font régulièrement parler d'eux lors des manifestations des gilets jaunes ou encore lors de la manifestation du 1er mai. Qui sont-ils ?

Masqués et vêtus de noir, ces jeunes hostiles aux institutions mènent régulièrement des actions spontanées, voire violentes, lors des manifestations.

«Les Black Blocs forment, dans les manifestations, des groupes éphémères, dont l'objectif est de commettre des actions illégales, en formant une foule anonyme non identifiable», expliquait il y a quatre ans Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur.

«Issus de la mouvance anarchiste»

«C'est la raison pour laquelle ces individus portent des vêtements noirs ou très sombres, ce qui rend difficile le travail d'identification et d'interpellation. Ils s'habillent ainsi au dernier moment, et changent immédiatement de tenue une fois les exactions terminées», poursuivait-il. Selon lui, ils sont «pour beaucoup issus de la mouvance anarchiste» et participent à «tous les combats alter-mondialistes violents».

Les «Black Blocs» avaient notamment causé des incendies et des dégradations en marge du sommet de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Seattle en 1999 et de celui de l'Otan dix ans plus tard à Strasbourg et à Kehl (Allemagne).

«Une balle = un flic»

En France, «autour d'un millier» (en 2014) de personnes feraient partie de la mouvance plus large des «autonomes» – dont sont issus les «Black Blocs» –, estimait Rémy Piperaud, auteur d'un mémoire sur le sujet à l'université Versailles-Saint-Quentin. «Le refus du principe de représentation est l'un des rares éléments idéologiques fédérateurs» du mouvement «constitué essentiellement de squatteurs et d'étudiants», analysait M. Piperaud.

Prudents, les «Black Blocs» évitent en général toute action coordonnée mais ils communiquent toutefois par l'intermédiaire de sites d'information ou de socialisation sur internet. Leur action se veut spontanée, hors cadre syndical ou politique.