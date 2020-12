Vidéo : à La Réunion, le Piton de la Fournaise est entré en éruption pour la troisième fois cette année

A 4h40 précises, ce lundi 7 décembre, trois fissures se sont ouvertes sur le flanc Ouest du Piton de la Fournaise et des fontaines de lave d'une dizaine de mètres de hauteur sont apparues. Pour la troisième fois cette année, ce volcan de l'île de La Réunion est entré en éruption.

La crise sismique à l'origine du phénomène a commencé quelques heures auparavant, à 2h28. Les instruments de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise ont enregistré une déformation rapide, indiquant la remontée du magma vers la surface. Une brève crise sismique avait également été détectée vendredi 4 décembre.

Eruption du Piton de la Fournaise à La Réunion : découvrez les images vues du ciel. pic.twitter.com/maDBe1mqjZ — La1ere.fr (@la1ere) December 7, 2020

Ce matin, entre 7h et 7h30, les membres du Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et les équipes de l'Observatoire ont survolé le site, indiquant que «le front de coulée se propageait très lentement et se situait à environ 2.120 mètres d'altitude».

Des volcanologues ont été dépêchés sur place afin de prélever de la lave. Interrogée par franceinfo, la directrice de l'établissement, Aline Peltier, précise que «l'activité est toujours plus importante à l'ouverture des fissures, avec un dégazage important. Ensuite, un essoufflement est toujours observé en début d'éruption».

Etant donné les circonstances, la préfecture a décidé de déclencher «la phase d'alerte 2-2, "éruption en cours dans l'enclos", du dispositif spécifique Orsec volcan, ce lundi à 5h30». L'accès du public à l'enclos Fouqué est interdit «compte tenu de la présence de gaz chauds et incandescents et de l'émission de lave en cours».

En 2020, le Piton de la Fournaise s'était déjà réveillé deux fois, le 10 février puis au mois d'avril. Cette éruption est donc la troisième de l'année et, selon l'Observatoire, une autre crise sismique pourrait survenir dans les prochains jours. Une annonce qui ne devrait pas surprendre les Réunionnais outre mesure puisque ce volcan est connu pour être l'un des plus actifs au monde. Il est entré cinq fois en éruption l'année dernière.