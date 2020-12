DIRECT - Coronavirus : Trump signe un décret pour que les Etats-Unis soient livrés en vaccins avant les autres pays

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. La décrue des principaux indicateurs se poursuit et l'allègement progressif des contraintes dues au confinement a commencé samedi 28 novembre, avec notamment l'ouverture des commerces.

20h28

Le président américain Donald Trump a signé un décret qui donnera selon lui la priorité aux livraisons de vaccins aux Etats-Unis avant l'exportation, soulignant le fait que le pays pourrait manquer de doses après la phase initiale de vaccination. Le décret fera en sorte "que le gouvernement américain donne la priorité à la vaccination des citoyens américains, avant d'envoyer les vaccins à d'autres pays", selon lui, alors que Pfizer/BioNTech, dont le vaccin pourrait être autorisé dans les tout prochains jours, n'a prévu de livrer que 100 millions de doses aux Etats-Unis.

19h56

Le Conseil d'État a rejeté le recours de l'Umih, principal syndicat des métiers de l'hôtellerie restauration, contre le décret du 29 octobre imposant la fermeture des bars et restaurants dans le cadre du reconfinement.

Aucun des arguments soulevés par l'Umih n'est "de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée", a estimé le Conseil d'État dans son ordonnance, transmise à l'AFP.

19h16

La situation sanitaire se dégrade fortement en Suisse, avec une évolution exponentielle du nombre de cas de Covid-19, a averti la présidente suisse, annonçant un nouveau train de mesures sur lesquelles les cantons doivent se prononcer.

Si les cantons donnent leur feu vert, à compter du 12 décembre et jusqu'au 20 janvier, les établissements de restauration, les magasins et les marchés, les installations de loisirs et de sports devront fermer leurs portes à 19H00 et rester fermés le dimanche.

18h29

Une opération de dépistage à grande échelle du Covid-19 sera organisée à partir de lundi sur les agglomérations de Charleville-Mézières et Sedan (Ardennes) en raison d'une situation sanitaire délicate, a annoncé le maire de Charleville, Boris Ravignon.

17h01

Le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca et l'université britannique d'Oxford est devenu le premier à voir ses résultats d'efficacité validés par une revue scientifique, The Lancet. La publication de ces résultats, passés au crible par des scientifiques indépendants, confirme que ce vaccin est efficace à 70% en moyenne, conformément à ce qu'avait annoncé AstraZeneca le 23 novembre.

16h28

Le géant pharmaceutique américain Johnson and Johnson table sur des résultats des essais de son vaccin anti-Covid 19 "à la fin janvier", a déclaré le directeur scientifique du groupe, Paul Stoffler. "Nous visons le mois de janvier pour des résultats sur l'efficacité et la sûreté", a-t-il déclaré au cours d'une table ronde virtuelle à Genève, ajoutant avoir "bon espoir que nous serons en mesure d'annoncer es résultats à la fin du mois de janvier.

15h10

Dépistage "massif" avant et après les fêtes, prise en charge d'un isolement à l'hôtel: les députés Les Républicains ont présenté leur plan pour un déconfinement "plus sûr, plus cohérent et plus juste". Les élus LR dénoncent à cette occasion les "décisions incohérentes" et les "injonctions contradictoires" de la politique gouvernementale, qui "créent un climat de défiance particulièrement délétère et renforcent les thèses complotistes", selon eux.

14h57

Les experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA) ont estimé dans un rapport publié mardi que le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 ne présentait pas de risque de sécurité empêchant son autorisation.

Les données de sécurité portant sur 38.000 participants à l'essai clinique du vaccin avec un suivi médian de deux mois "suggèrent un profil de sécurité favorable, sans identification de problème de sécurité spécifique qui empêcherait" l'autorisation, écrivent les experts de la FDA. Le comité consultatif de l'agence sur les vaccins se réunira jeudi, après quoi la FDA a prévu de rendre sa décision pour autoriser ou non le vaccin, déjà approuvé au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

14h39

Plus de 20 millions de cas ont été détectés en Europe, selon un comptage de l'AFP.

13h44

Saint-Petersbourg, la deuxième ville de Russie, a enregistré mardi un record de décès quotidiens dus au Covid-19, les autorités prévenant que la cité était désormais à "un pas du confinement", fermant bars et restaurants pour les fêtes de fin d'année.

Selon les chiffres officiels, 86 morts ont été comptabilisées mardi à Saint-Pétersbourg. Le gouverneur Alexandre Beglov avait déclaré la veille que la ville de 4,5 millions d'habitants était "à un seul pas d'un second +lockdown+".

En fin de semaine dernière, la ville avait annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie, notamment la fermeture des bars et des restaurants du 30 décembre au 3 janvier, période où l'ancienne capitale des tsars et haut lieu du tourisme est une destination très populaire pour les Russes.

12h49

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a dévoilé mardi un nouveau plan d'aide à l'économie nippone de plus de 580 milliards d'euros pour financer des mesures sanitaires et sociales liées à la pandémie mais aussi à des projets de développement des technologies vertes.

Cette annonce est intervenue alors que les principales économies du monde continuent de lancer des plans d'aide massifs pour tenter de limiter les ravages de la crise sanitaire. Le plan japonais d'un montant total de 73.600 milliards de yens (584 milliards d'euros) comprend notamment des programmes de prêts et des dépenses publiques.

12h36

Le gouvernement n'a "aucune raison" de ne pas déconfiner la France le 15 décembre comme prévu, a estimé mardi l'ancienne ministre Ségolène Royal en faisant valoir une amélioration sur le front des hospitalisations liées au Covid-19.

"Il n'y a pas plus d'hospitalisations. Dès lors, il n'y a aucune raison de déstabiliser une nouvelle fois et les Français, et les activités économiques, en laissant peser une menace" sur la décision de déconfiner le 15 décembre, a-t-elle estimé sur Sud Radio.

11h03

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé mardi que la campagne de vaccination ferait "progressivement une énorme différence" dans la lutte contre le virus, mais averti qu'elle prendrait "des semaines, des mois", appelant les Britanniques à "ne pas relâcher" leurs efforts.

"Progressivement, cela fera une énorme différence mais nous n'en sommes pas là. Nous n'avons pas encore vaincu le virus", a-t-il déclaré lors d'une visite dans un hôpital. "C'est incroyable de voir le vaccin, mais nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts".

09h03

L'association Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) a lancé pendant le premier confinement, au printemps, un numéro vert (0 805 034 844) pour soutenir les demandeurs d'emploi et "rompre leur solitude".

Cette plateforme téléphonique anonyme et gratuite a été conçue "un petit peu comme une bouée de secours", selon le président de l'association, Gilles de Labarre. Il souligne que le Covid et le confinement ont engendré un "double isolement" pour les chômeurs, le fait d'être sans emploi étant en soi un facteur d'isolement.

Mais seuls quelque 600 appels ont été reçus depuis fin mars, un signe à ses yeux d'une forme de "renoncement", "révélateur d'un malaise profond".

08h20

Le Royaume-Uni a commencé mardi matin à administrer le vaccin Pfizer/BioNTech aux personnes les plus vulnérables, devenant le premier pays occidental à déployer un programme de vaccination massive contre le nouveau coronavirus, ont annoncé les médias britanniques.

Margaret Keenan, 90 ans, hospitalisée à Coventry (centre de l'Angleterre) est devenue la première patiente au monde à recevoir le vaccin développé par l'alliance des laboratoires américain et allemand, près d'une semaine après le feu vert donné à son déploiement dans le pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 61.500 morts.