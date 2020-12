Noël : faut-il se faire tester avant de rejoindre ses proches ?

Alors que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, de nombreux Français songent à se faire tester juste avant de rejoindre leurs proches. Mais cette démarche est-elle vraiment recommandée ?

Selon Daniel Camus, professeur à l'Institut Pasteur de Lille, se faire tester avant de se réunir en famille a du sens, mais tout dépend du test effectué, et du résultat de ce dernier. S'il est réalisé juste avant de partir, et qu'il se révèle positif, la personne contaminée sait alors qu'elle doit s'isoler pour ne pas mettre en danger son entourage.

les limites des tests de dépistage

Mais s’il est négatif, cela peut créer un faux sentiment de sécurité. «Même si le test est négatif, on ne doit pas pour autant lever la garde et oublier les gestes barrières», souligne-t-il. Et pour cause. Les tests RT-PCR ou antigéniques, tous deux effectués par un prélèvement nasopharyngé, permettent de savoir si la personne est porteuse ou non du virus à un instant T.

«Il ne disent rien sur ce qui a pu se passer avant, et sur ce qui pourrait se passer une heure après», rappelle le spécialiste. Ainsi, il est tout à fait possible d'être infecté dans le laps de temps qui sépare le dépistage et les retrouvailles. Sans compter qu’il existe un risque de faux négatif. Le test peut en effet ne pas repérer le virus, alors qu’il est bien présent dans l’organisme du patient.

En sachant que les tests antigéniques sont un peu moins sensibles que les tests RT-PCR de référence. Les résultats sont certes disponibles plus rapidement (environ 30 minutes), mais le pourcentage de faux négatifs est plus élevé. C’est pourquoi «on le recommande surtout aux personnes symptomatiques», qui ont de signes cliniques de la maladie.

En revanche, si une personne fait un test sérologique - prélèvement sanguin qui permet de détecter la présence d'anticorps spécifiques au Covid-19 - et que celui-ci est positif, indiquant ainsi que la personne testée a déjà été contaminée, le risque est moindre.

«Si on a été infecté il y a plus de quinze jours, on est plus contagieux, on est débarrassé du virus et on sait que les cas de réinfection sont très rares, assure-t-il. Il faut être conscient de la valeur du test que l’on utilise.»

éviter les contacts huit jours avant le réveillon

Autrement, pour Daniel Camus, la meilleure solution pour réduire la propagation du virus dans la sphère privée est «de limiter au maximum les contacts au moins huit jours avant le réveillon de Noël. L'idée n'est pas de s'isoler strictement, mais d'éviter par exemple de se rendre dans des lieux confinés et fréquentés, comme les magasins».

Toutefois, même en prenant ces précautions, il faudra quand même «respecter scrupuleusement les gestes barrières, observer un distance d'au moins un mètre avec les autres, éviter les bisous, et porter son masque» en dehors des repas, insiste le professeur.

Pour rappel, le gouvernement préconise de passer les réveillons de fin d’année avec six adultes maximum à table.