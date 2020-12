Noël sous la menace du coronavirus ?

Des fêtes en danger. A moins d’une semaine du 15 décembre, date prévue pour la levée du confinement, les indicateurs épidémiques du coronavirus restent inquiétants en France.

Ils stagnent depuis plusieurs jours et restent supérieurs aux objectifs fixés par Emmanuel Macron lors de sa dernière allocution, le 24 novembre. De fait, ils paraissent compliqués à atteindre dans un timing de plus en plus serré. Cette situation sanitaire difficile remet donc en cause les assouplissements des restrictions programmés, et surtout jette le doute sur les fêtes de fin d’année.

Encore trop de nouveaux cas

Aucun des deux critères définis par le président de la République pour déconfiner à la mi-décembre ne sont aujourd’hui remplis, que ce soit le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 (autour des 5.000) ou celui des patients en réanimation (entre 2.500 et 3.000). Si le second est atteignable d’ici à la semaine prochaine (près de 3.200 personnes étaient en «réa» lundi), le premier paraît hors de portée. Sur la semaine écoulée, cet indicateur se maintient autour des 10.000 cas par jour, soit le double de l’objectif affiché par le gouvernement. L’exécutif, à l’instar de plusieurs infectiologues, se montre aujourd’hui pessimiste. «On ne sera pas à l’objectif au 15 décembre», ont affirmé Jean Castex et Olivier Véran lundi lors d’une réunion avec des parlementaires, selon des participants.

Ce ralentissement inexpliqué de l’amélioration de la situation sanitaire, observé aussi chez nos voisins européens, devrait contraindre le gouvernement à changer ses plans. Ces derniers devraient être rendus publics jeudi, lors d’une conférence de presse de Jean Castex. Un couvre-feu à 17h est à l’étude, tout comme le maintien des attestations de déplacement et le report de la date de réouverture des cinémas, théâtres et musées, initialement prévue le 15 décembre.

Mais l’hypothèse d’un Noël confiné semble exclue. Il n’est pour l’heure pas question d’empêcher les Français de se déplacer et se réunir en famille autour du sapin, contrairement à ce qui a été décidé au Québec. L’incertitude plane plutôt sur le réveillon du Nouvel an, lors duquel les rassemblements pourraient être limités. Pour éviter une explosion des cas de Covid-19 après les fêtes de fin d’année et ne pas reproduire «l’effet Thanksgiving» visible aux Etats-Unis, Jean Castex a recommandé la semaine dernière de ne pas être plus de six adultes à table lors de ces dîners de fête.

L’angoisse de certains secteurs

Cette stagnation de la circulation du virus, si elle se traduit par un moindre assouplissement des mesures au 15 décembre, risque de mettre à mal des secteurs déjà en grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire. On pense en particulier à la culture, dans l’hypothèse où les lieux culturels ne puissent pas rouvrir la semaine prochaine, et dont les pertes se chiffraient déjà à 22,3 milliards d’euros après le premier confinement.

Si prolongation des limitations de déplacement il y a, cela frapperait également de plein fouet le secteur touristique hexagonal. En août, ses pertes s’élevaient déjà à 30 à 40 milliards d’euros. Un impact économique qui s’ajouterait à un autre, encore à mesurer, sur l’état psychique des Français.