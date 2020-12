Un policier parisien impliqué dans un vaste trafic de voitures volées

Son statut de policier lui aurait permis de jouer un rôle clé dans un trafic de voitures volées. Cet homme, notamment en poste dans le commissariat du XXe arrondissement de Paris, participait à la revente des véhicules confiés aux forces de l'ordre dans le cadre de procédures judiciaires.

Il est soupçonné d'avoir falsifié le fichier qui recensait les voitures volées : en retirant certains véhicules de la liste, il permettait l'établissement de nouvelles cartes grises et donc la revente.

D'après l'enquête du Parisien, cette combine aurait commencé en 2017 et concernerait plus d'une centaine de voitures. Toutes ont «mystérieusement disparu des fichiers de la police et sont retournées en circulation, indétectables». Le préjudice est estimé à plus de 3 millions d'euros.

La superchérie a été découverte grâce aux plaintes de plusieurs particuliers et à l'alerte lancée par le groupement d'assurances Argos, qui facilite les recherches en cas de vol de véhicule. Plusieurs dossiers étranges, dans lesquels les voitures avaient disparu des fichiers de police sans avoir été restituées pour autant les ont notamment intrigués.

Des complices, garagistes ou particuliers, ont été identifiés par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Au total, quinze personnes, dont le policier parisien, ont été placées en garde à vue mardi 8 décembre, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 9 mars. Les interpellations ont été menées par l'IGPN mais aussi par l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO).

Les faits retenus sont ceux de «recel de vol en bande organisée, blanchiment, association de malfaiteurs, corruption et modification frauduleuse de données à l'encontre d'un système informatisé de données mis en oeuvre par l'Etat».

Une source proche du dossier, interrogée par le Parisien, indique qu'«après de nombreuses vérifications, il n'y aurait qu'un seul policier impliqué, les autres auraient agi sans comprendre ce qui se tramait». Cette même source parle d'un trafic et d'une fraude d'une ampleur «rarement vue» dans la police.