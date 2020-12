Coronavirus : Marion Maréchal préfère attendre avant de se faire vacciner

Interrogée sur sa possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19, Marion Maréchal a indiqué ce matin sur CNEWS qu’elle ne l’envisageait pas et préférait attendre, entre autres, des preuves sur l’efficacité des injections.

Une position qui rejoint celle d’une majorité de Français, puisqu’ils sont 61% à ne pas en avoir l’intention également (sondage Ifop-Fiducial pour CNEWS, le 3 décembre 2020).

«J’aimerais bien avoir un petit peu de recul, avant de me précipiter sur la vaccination», a-t-elle expliqué. Elle a également émis l’hypothèse que l’acte ne sera peut-être pas nécessaire. «On va petit à petit vers l’immunité collective», a-t-elle affirmé. «Donc reste à savoir si d’ici à six mois ou un an, ce vaccin restera utile. Je n’en suis pas tout à fait convaincue». Un scénario d'immunité collective qui reste toutefois à prouver, et qui doit quoi qu'il en soit s'accompagner d'autres mesures, comme nous l'expliquait récemment l'épidémiologiste Antoine Flahault.

Alors que les premières doses de vaccin sont arrivées au Royaume-Uni et que la France en recevra bientôt, le gouvernement ambitionne de proposer la vaccination à l’ensemble de la population au printemps prochain. Son administration ne sera pas obligatoire.