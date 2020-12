Mort de Valéry Giscard d'Estaing : en quoi consiste un deuil national ?

Une semaine après la disparition de l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing, mort le 2 décembre dernier à l'âge de 94 ans, un jour de deuil national se tient ce mercredi partout en France. Mais en quoi consiste, concrètement, cette journée mémorielle décrétée par l'Elysée ?

Comme l'explique le site vie-publique.fr, pour marquer l’hommage de la Nation à un président de la République défunt ou à des personnes décédées dans des circonstances marquantes, un deuil national d'une ou plusieurs journées peut être décidé.

Une décision présidentielle

Selon la règle, c’est le président de la République en exercice qui, concrètement, prend cette décision.

En l'occurence, c'est donc Emmanuel Macron, dans une allocution faite au lendemain de la disparition de Valéry Giscard d'Estaing, qui avait annoncé qu'une journée de deuil national se tiendrait ce mercredi 9 décembre.

Une procédure classique dans les usages républicains puisqu'une journée de deuil national avait aussi été décrétée au moment de la mort de Jacques Chirac. Elle avait d'ailleurs eu lieu le 30 septembre 2019.

Le général de Gaulle, en 1970, Georges Pompidou (1974) et François Mitterrand (1996) y avaient également eu droit, soit, à ce jour et au total, les quatre présidents de la Ve République décédés avant Valéry Giscard d'Estaing.

DRAPEAUX MIS EN BERNE ET MINUTE DE SILENCE

Il existe peu de dispositions juridiques sur la façon dont doit se tenir un deuil national mais, généralement, les drapeaux sont mis en berne sur les bâtiments et édifices publics, c'est-à-dire abaissés à mi-mât. A défaut, un ruban noir, appelé la cravate, est noué au sommet du mât.

Une minute de silence peut également être observée. Aujourd'hui, celle-ci pourrait d'ailleurs se faire via la représentation nationale, c'est-à-dire à l'Assemblée, lors des questions au gouvernement.

Comme l'a indiqué son entourage, l'ancien Président Valéry Giscard d'Estaing a été enterré samedi dernier à Authon (Loir-et-Cher), où il résidait et où repose sa plus jeune fille, Jacinte, décédée en 2018 d'une longue maladie.

Valéry Giscard d’Estaing a transformé la France. pic.twitter.com/jWZMidALcm — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 3, 2020

Conformément à ses souhaits, les obsèques se sont déroulées «dans la plus stricte intimité familiale» et l'église fermée aux villageois. Cette cérémonie religieuse privée n'avait pas été couplée à une cérémonie publique. Une première. Au moment du décès de Jacques Chirac, un service solennel en l'église Saint-Sulpice, à Paris, avait également été prévu. Mais la pandémie de Covid-19 a aussi contraint de revoir les honneurs a minima.

Lors de son allocution, Emmanuel Macron avait néanmoins précisé que «les Français qui le souhaitent pourront écrire quelques mots d'hommage dans nos Mairies et à Paris, au Musée d'Orsay, ce haut lieu de culture que nous lui devons».

«Le 2 février prochain, jour de sa naissance, un hommage solennel à Valéry Giscard d'Estaing sera organisé au Parlement européen de Strasbourg», avait également ajouté l'actuel locataire de l'Elysée.

Un deuil national peut-il durer plusieurs jours ?

Oui. Selon le site vie-publique.fr, un deuil national peut durer «un ou plusieurs jours», même s'il est très rare qu'il dure plus d'une journée. Attention d'ailleurs à ne pas le confondre avec l'hommage national ou avec les obsèques nationales, qui sont – quant à eux – de véritables cérémonies.

En France, seuls deux événements dramatiques ont été à l'origine de trois jours de deuil national : les attentats du 13 novembre (15, 16 et 17 novembre 2015) et l'attentat du 14 juillet à Nice (16, 17 et 18 juillet 2016).

Un journée nationale exceptionnelle

Quoi qu'il en soit le deuil national reste tout à fait exceptionnel puisqu'il a seulement été mis en place neuf fois depuis 1930. Cela a notamment été le cas à la suite de catastrophes naturelles, des attentats terroristes de 2015 et 2016, et donc à la mort de plusieurs chefs d'Etat de la Ve République.

Exceptionnel à plusieurs égards puisque le deuil national peut être décrété pour des faits graves survenus à l'étranger. En 2001, il avait par exemple été décrété en France en hommage aux victimes des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Le seul donc qui a honoré des personnes décédées hors du territoire national.

Avant la Ve République, le deuil national n'avait par ailleurs été organisé qu'une seule fois, lors des inondations survenues dans le midi de la France en 1930 au cours desquelles des centaines de personnes avaient perdu la vie.