Après le Brexit, l'Ile-de-France attire plusieurs milliers de nouveaux emplois

Depuis 2016 et le Brexit, près de 7.500 emplois ont été transférés – ou sont en passe de l'être – depuis la Grande-Bretagne vers l'Ile-de-France, selon les chiffres de Choose Paris Region, ce jeudi 10 décembre.

L'effet Brexit n'aura donc pas tardé à se faire sentir en région parisienne. «A ce jour, 369 projets d’implantation, d'investissement ou de relocalisation d'équipes en lien avec le Brexit ont été identifiés par Choose Paris Region», a ainsi communiqué l’agence de promotion de l’attractivité de la région francilienne ce jeudi.

Parmi eux, 47 % concernent les entreprises du secteur financier, qui représentent d'ailleurs à elles seules la moitié des emplois. Elles sont suivies par celles issues des secteurs d’activités de services et de conseils (14 % des projets et 11 % des emplois), puis par celles en lien avec les contenus numériques (13 % des projets et 13 % des emplois).

Les entreprises du secteur financier en tête

Sur les 369 projets en question, 184 auraient d’ores et déjà pris leur décision de s’installer en Ile-de-France, pour une perspective de près de 5.000 emplois confirmés, dont 3.500 emplois directs pour les projets financiers.

Dans le même temps, 133 autres seraient toujours à l'étude, avec environ 2.500 postes à la clé. Enfin, 52 projets échappent à la région parisienne, soit au profit d'une autre destination, soit parce que l'entreprise a cessé ses activités. Soit 2.000 emplois.

A noter que ce sont les entreprises issues du secteur financier qui semblent les plus disposées à quitter la puissante City londonienne pour rapatrier leurs locaux européens vers la région parisienne. Selon Choose Paris Region, elles sont à l'origine de 63 % des projets dont l'installation dans la région est confirmée et 70 % des emplois.

Parmi les exemples, on peut notamment citer les banques américaines JP Morgan Chase, Bank of America et Goldman Sachs. L'Autorité Bancaire Européenne va aussi ralier la capitale.

Conséquence : «la région francilienne aurait ainsi connu «la plus forte progression dans le secteur des services financiers entre 2018 et 2019, devant les principales régions mondiales», explique Choose Paris Region.

Pour preuves, les investissements directs internationaux dans ce secteur ont donc augmenté de 14 % en Ile-de-France, alors que dans le même temps, la région économique du Greater London en perdait 29 %.