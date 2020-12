Attentat du 14 juillet 2016 à Nice : les proches des victimes ne veulent plus être «méprisés» par la justice

Les membres du conseil d’administration de l’association Promenade des Anges seront reçus ce vendredi à 10h au palais de justice de Nice par la juge d’instruction Chantal Russo, en charge du volet «sécurité» de l’enquête sur l’attentat qui avait fait 87 morts (dont le terroriste) et 458 blessés le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais.

Une audience que les proches des victimes attendent avec impatience. Cette audience avait était reportée le 29 octobre dernier.

Accès aux expertises portant sur le dispositif de sécurité le soir du 14 juillet

«Nous espérons que les choses vont enfin commencer à bouger, confie Thierry Vimal, papa d’une petite fille décédée dans la tragédie et co-président de Promenade des Anges. On se demande pourquoi à Nice, la procédure n’est pas menée sérieusement. On ne veut plus être méprisés par la justice».

Les membres de l’association qui s’est constituée partie civile vont prendre connaissance du dossier notamment des expertises portant sur le dispositif de sécurité qui était en place le soir où le terroriste a précipité son camion de 19 tonnes dans la foule qui venait d’assister au traditionnel feu d’artifice du 14 juillet. «On va pouvoir avoir accès aux pièces, assure Thierry Vimal. Jusqu’à présent, cela nous était impossible compte tenu du contexte électoral et de la personnalité du témoin assisté».

L’année dernière, le maire de Nice Christian Estrosi - qui était 1er adjoint au moment de la tragédie - avait été entendu par la justice.

Deux des huit accusés placés en détention relâchés pour «vice de procédure»

En outre, le volet terroriste de l’attentat de la Prom’ (instruit à Paris) vient de connaitre un invraisemblable rebondissement. Un nouveau coup dur pour les proches des victimes. En effet, deux des huit accusés en détention provisoire depuis 2016 et qui devaient être renvoyés aux assises ont été relâchés pour «vice de procédure». Une erreur qualifiée d’«hallucinante» par Thierry Vimal, le co-président de Promenade des Anges.

Hier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé l'ouverture d'une enquête auprès de l'inspection générale de la Justice, évoquant un «grave dysfonctionnement».