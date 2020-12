Déconfinement : que pourrait annoncer Jean Castex ce soir ?

Les Français étaient prévenus : le déclenchement de la phase 2 du déconfinement, fixé au 15 décembre, était conditionné par plusieurs critères et notamment le nombre quotidien de cas de Covid-19 détectés. Or, le seuil des 5.000, visé par Emmanuel Macron, n'est pas atteint. Est-ce à dire que le déconfinement tel qu'il a été présenté est compromis ? Jean Castex doit répondre à cette question ce soir, jeudi 10 décembre, à 18h.

A cinq jours de l'échéance, plusieurs scénarii ont été discutés lors du dernier Conseil de défense, mercredi. Quelle que soit la stratégie adoptée par le gouvernement, elle devra prendre en compte les derniers chiffres de l'épidémie en France. Si le pic à 60.000 nouveaux cas quotidiens enregistré fin octobre semble loin, les 14.595 nouveaux malades du Covid-19 enregistrés mercredi sont toujours plus de deux fois trop nombreux pour remplir l'objectif du gouvernement.

La culture

Après les commerces, le 28 novembre dernier, les musées, théâtres et cinémas devaient à leur tour rouvrir leurs portes le 15 décembre. En tout cas c'est ce que prévoyait le plan présenté par Emmanuel Macron lors de l'allocution du 24 novembre.

Mais, au regard des chiffres, les réouvertures pourraient bien être repoussées dans le secteur. Un coup dur pour les musées, théâtres et cinémas qui multiplient les appels au gouvernement, invoquant la dimension essentielle de la culture et les protocoles sanitaires mis en place dans leurs établissements.

Si jamais leur réouverture est effectivement différée, les lieux culturels seront sans doute contraints d'attendre le 20 janvier pour accueillir à nouveau du public, au même titre que les restaurants et salles de sport.

Le couvre-feu

Selon la feuille de route initiale, le confinement devait être levé le 15 décembre pour laisser place à un couvre-feu, décrété de 21h à 6h du matin.

Pour adapter son plan d'action aux chiffres insatisfaisants de l'épidémie, le gouvernement pourrait décider de conserver cette stratégie, en durcissant le couvre-feu. On peut par exemple imaginer qu'il soit avancé à 19h ou 20h pour continuer à limiter les déplacements des Français, au moins en soirée.

Noël et le jour de l'an

Les Français devront-il renoncer aux fêtes de fin d'année ? Il est certain que le gouvernement craint que les réunions de famille favorisent la circulation du virus et entraînent le rédemarrage de l'épidémie. Mais un ministre interrogé par l'AFP estime qu'«il paraît difficile que les allégements annoncés sur les fêtes soient remis en cause».

Cela supposerait que les déplacements interrégionaux promis restent à l'ordre du jour pour Noël et que le couvre-feu soit, comme convenu, levé le soir du 24 décembre. Mais, en contre partie, il se pourrait que l'exécutif sacrifie le Nouvel an afin d'éviter de nouveaux mouvements de population et rassemblements.

Une lueur d'espoir

Si le nombre quotidien de cas détectés n'est pas à la hauteur des espérances du gouvernement, un autre critère avancé par Emmanuel Macron le 24 novembre est bien plus encourageant.

Pour pouvoir déconfiner le 15 décembre, le président de la République avait indiqué que le nombre de patients en réanimation devait être de 2.500 à 3.000. Or, il est en légère mais constante diminution, puisque ces malades aux formes plus graves étaient au nombre de 3.031 mercredi, contre 3.478 il y a encore une semaine.