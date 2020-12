DIRECT - Coronavirus : suivez en direct la conférence de presse de Jean Castex sur le déconfinement

Le pic de mortalité de la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus a été atteint le 7 novembre en France. Fin octobre, Emmanuel Macron avait conditionné la phase 2 du déconfinement à plusieurs critères, dont le seuil de 5.000 cas de Covid-19 détectés par jour. Or l'objectif s'éloigne un peu plus chaque jour. Jean Castex doit s'exprimer ce jeudi 10 décembre, à 18 heures.

18h20

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur précise qu'à partir du 15 décembre, il n'y aura plus besoin d'attestation en journée. En revanche, les déplacements ne seront plus autorisés à partir de 20h et ce, jusqu'à 06h.

Une nouvelle attestation de déplacement sera obligatoire pour se déplacer après 20h : pour le travail, pour des raisons de santé, pour motif familial impérieux (garde d'enfant par exemple). Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros.

18h19

La fermeture des bars et des restaurants est maintenue.

18h17

Il y a aura bien un couvre-feu dès le 15 décembre mais durci : de 20h à 6h sauf pour le 24 décembre. Il n'y aura pas de dérogation pour le réveillon du jour de l'an.

18h15

Pas de réouverture des cinémas, les salles de spectacles, les musées le 15 décembre. «Les établissements recevant du public devront restés fermés trois semaines de plus».

18h14

Il y aura bien une nouvelle étape le 15 décembre mais avec des règles plus strictes.

18h13

Jean Castex: «Il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et d'adapter les mesures». «Nous ne pouvons pas baisser la garder».

18h12

«Nous ne serons pas le 15 décembre à l'objectif fixé», répète le Premier ministre, qui reprend la parole.

18h09

Olivier Véran : «Nous n'atteindrons pas des 5.000 diagnostics au 15 décembre».

18h08

«Nous ne sommes pas encore sortis de la deuxième vague», explique le ministre de la Santé Olivier Véran.

18h04

«La partie est loin d'être gagnée», souligne le Premier ministre. «Nous sommes sur un plateau», ajoute-t-il.

18h02

Jean Castex : «C'est en France que l'épidémie est la mieux gérée» en Europe, «même si la situation reste préoccupante».

18h00

Début de l'intervention de Jean Castex.

15h59

L'Ouzbékistan a indiqué que 5.000 adultes de ce pays d'Asie centrale allaient participer cette semaine à la phase 3 des essais d'un vaccin de fabrication chinoise contre le nouveau coronavirus.

15h05

Les résultats des essais cliniques du vaccin Pfizer ont été validés par une revue scientifique.

14h01

La BCE a maintenu ses taux à leur plus bas historique, a annoncé une porte-parole de l'institution monétaire.

13h59

La Banque centrale européenne a décidé de renforcer et de prolonger son principal programme d'urgence destiné à soutenir l'économie de la zone euro face à la crise du coronavirus, a annoncé un porte-parole de l'institution.

12h23

Le nombre de personnes décédées du Covid-19 en Espagne entre mars et mai a dépassé les 45.000, soit environ 18.000 de plus que le bilan officiel fourni par les autorités, selon un rapport de l'Institut national de la Statistique (INE) publié jeudi.

L'INE précise que ce total de 45.684 décès regroupe à la fois ceux pour lesquels le virus avait été identifié de manière certaine comme étant la cause (32.652) et ceux pour lesquels le Covid-19 est soupçonné d'en être à l'origine en raisons des symptômes.

11h54

La Fondation Bill et Melinda Gates a annoncé qu'elle allait injecter 250 millions de dollars (206 millions d'euros) supplémentaires dans la campagne internationale pour combattre la pandémie de coronavirus.

Une partie de ces fonds sera consacrée à la distribution de vaccins dans des régions d'Afrique subsaharienne et en Asie du Sud.

11h17

La commission d'enquête du Sénat sur la crise du Covid-19 pointe la responsabilité du N°2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, dans la pénurie de masques dont a souffert la France au début de l'épidémie, selon son rapport rendu public jeudi.

10h25

Le gouvernement tchèque a prorogé jeudi jusqu'au 23 décembre l'état d'urgence devant le rebond du nombre de contaminations au coronavirus.

La République tchèque a enregistré 6.402 nouveau cas mercredi, le nombre le plus élevé depuis le 19 novembre, pour un bilan total de 563.333 cas et 9.226 décès depuis mars dans ce pays de 10,7 millions d'habitants.

10h21

La hausse actuelle du nombre d'infections au Covid-19 en Allemagne est "préoccupante", a estimé le président de l'institut de veille sanitaire Robert-Koch (RKI).

"La situation reste très grave (...) elle a empiré depuis la semaine dernière", a souligné Lothar Wieler alors que l'Allemagne, dont les autorités s'inquiètent ouvertement de l'évolution actuelle de l'épidémie, a enregistré jeudi une augmentation des cas de coronavirus de 23.679 en 24 heures et 440 décès.

08h32

Couvre-feu avancé ? Réouverture des cinémas et théâtres repoussée ? Déplacements limités ? Jean Castex doit trancher jeudi si le déconfinement aura lieu comme prévu le 15 décembre ou si la situation sanitaire exige le maintien de restrictions, à quinze jours de Noël.

Comme chaque jeudi, la conférence de presse de l'exécutif sur la crise du Covid-19, prévue à partir de 18h, sera suivi avec une certaine angoisse par les Français qui se demandent à quoi va ressembler leur quotidien dans les semaines à venir.