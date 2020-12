Paris : incertitudes sur les manifestations prévues samedi 12 décembre

La manifestation des gilets jaunes qui était prévue pour se dérouler ce samedi 12 décembre dans la capitale a été interdite par la préfecture de police de Paris. Le doute demeure concernant celle contre la loi Sécurité Globale.

Concernant la «Marche des libertés», la coordination officielle du collectif #StopLoiSecuriteGlobale a appelé à ne pas manifester à Paris samedi après-midi. Celle-ci estime que «du fait de la stratégie de la terre brûlée mise en place par la préfecture de police, les conditions de sécurité des manifestants ne sont pas assurées».

Une mobilisation pourrait toutefois avoir lieu contre le projet de loi sécurité globale, à partir de 14h30, depuis la place du Châtelet jusqu'à la place de la République. Ce jeudi sur les réseaux sociaux, plusieurs groupes ont par ailleurs continué à appeler «les régions» à se rendre à Paris pour manifester, notamment sur Facebook.

L'épisode 7 de notre série "12 décembre, pourquoi riposter ?" vient de sortir ! #12decembre



Des dizaines d'entreprises déposent le bilan, des dizaines de milliers d'emplois partent en fumée. Une explosion du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, de SDF.



La manifestation des Gilets Jaunes annulée

En parallèle, la manifestation organisée par le collectif des gilets jaunes, entre la place du Palais Royal (1er) et la place Javel André Citroën (15e), a été annulée. En cause ? Des garanties non suffisantes «sur le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale», mais aussi «de sérieux risques de troubles à l'ordre public» selon la préfecture de police de Paris.

L'institution parisienne craint en effet que «des éléments radicaux à haute potentialité violente» se greffent «au cortège dans le but de s’en prendre aux forces de l’ordre et de commettre des dégradations», à l'instar de ce qu'il s'est passé samedi dernier, le 5 décembre.

Autre argument avancé : la présence de commerces sur le parcours. «Les troubles importants à l’ordre public attendus sur cette manifestation sont susceptibles de perturber très fortement l’affluence des clients attendue dans les commerces [...] qui espèrent optimiser leur chiffre d’affaires en cette période», a ainsi fait savoir la PP, qui souligne que ces derniers ont déjà été «fortement éprouvés par la pandémie».

Comme le rappelle la préfecture de police de Paris, toute personne qui braverait ces interdictions pourrait faire «l’objet d’une verbalisation pour participation à une manifestation interdite de 135 euros».