Paris : l'incendiaire de la rue Myrha condamné à 20 ans de prison

Le suspect de l'incendie de la rue Myrha, qui avait fait huit morts à Paris en 2015, a écopé de vingt ans de réclusion criminelle, ce jeudi 10 décembre, pour avoir volontairement déclenché le sinistre.

Le jeune homme de 24 ans a accueilli avec calme le verdict rendu par la cour d'assises de Paris, concernant le sinistre qui avait ravagé un immeuble du 18e arrondissement de la capitale, situé non-loin du quartier Barbès. De plus, l'individu a été condamné à un suivi socio-judiciaire de douze ans à sa sortie de prison et, en cas de manquement, à une peine de prison de sept ans.

Les réquisitions avaient été plus lourdes, puisque l'avocat général avait demandé vingt-cinq ans de prison, avec une peine de sûreté des deux tiers. Pendant le procès, l'accusé est apparu vêtu de t-shirts à l'effigie de la série My Little Pony, et n'a pas eu de mots de compassion pour les victimes se présentant lui même comme «une victime».

Le 2 septembre 2015, vers 04h du matin, l'individu, qui louait un studio au 2e étage de l'immeuble, s'était levé avec «la pulsion de vouloir détruire quelque chose», selon ses mots. Il avait mis incendié une poussette stockée au rez-de-chaussée avant de retourner se coucher. L'incendie s'était vite propagé à l'ensemble de l'édifice, tuant huit occupants dont deux enfants.