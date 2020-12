Réveillon du 31 décembre : qu'aura-t-on le droit de faire exactement ?

La situation sanitaire n’a pas évolué autant que souhaité par le gouvernement. Conséquence, le réveillon du 31 décembre n’échappera pas au couvre-feu qui entre en vigueur le 15 décembre prochain.

«Nous sommes sur une sorte de plateau», a reconnu le Premier ministre, et l'objectif, tout en permettant «de profiter des fêtes de fin d'année», est de «réduire le risque de devoir vivre un troisième confinement dans les prochains mois».

Face à cette situation sanitaire moins favorable qu'escompté, le gouvernement a décidé de maintenir le déconfinement le 15 décembre mais avec un couvre-feu avancé à 20h, y compris le 31 décembre.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il n'y aura «pas de consignes d'indulgence» et que les contrôles seront «renforcés», notamment le soir du réveillon.

Le Nouvel An recense «tous les ingrédients d’un rebond épidémique»

Contrairement à la nuit du 24 au 25 décembre, il y aura un couvre-feu le soir du réveillon du 31 décembre. Car le réveillon du Nouvel an «concentre tous les ingrédients d’un rebond épidémique», selon Jean Castex.

Toutefois, répondant à une question d’une journaliste sur la possibilité de se réunir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, le pensionnaire de Matignon n'a pas rejeté qu'on puisse inviter quelques personnes en respectant le couvre-feu. Concrètement, les Français pourront donc réveillonner mais devront respecter la règle des six adultes maximum et les invités devront arriver et repartir en dehors des heures du couvre-feu, en dormant sur place par exemple.

Le président Emmanuel Macron avait défini un seuil de 5.000 nouveaux cas par jour pour pouvoir déconfiner. Or l'objectif ne sera pas atteint : 13.750 cas positifs ont encore été enregistrés en France ce jeudi.