Voici la méthode la plus efficace pour désinfecter un micro-ondes rapidement

Si cela vous est déjà arrivé de passer une demi-heure à tenter, en vain, de récurer votre micro-ondes, cette astuce est faite pour vous. Pour la reproduire chez vous, il suffit d'avoir un citron à disposition.

Remplissez un bol d'eau et ajoutez-y le jus d'un demi-citron pressé. Faites ensuite chauffer le récipient dans le micro-ondes, pendant trois minutes à la puissance maximale.

Laissez reposer pendant une minute, porte fermée, le temps que la vapeur créée par le chauffage fasse effet. Celle-ci va ramollir les résidus de nourriture incrustés sur les parois, désinfecter et retirer les mauvaises odeurs.

Il vous suffit ensuite de retirer le bol et de passer un coup d'éponge ou de chiffon humide à l'intérieur de l'appareil. Les taches disparaîtront sans effort et vous retrouverez alors un micro-ondes propre et sain.