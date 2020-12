Coronavirus : la Région Sud veut «sauver Noël» grâce aux tests antigéniques

Les habitants de PACA pourront se faire dépister rapidement dans des pharmacies de la région avant les fêtes de fin d’année. 100.000 tests antigéniques seront bientôt délivrés dans 1.850 pharmacies de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

«Avant les cotillons, l’écouvillon !». Depuis plusieurs jours, le président de la Région Sud martèle son leitmotiv. Pour Renaud Muselier, l’objectif de cette fin d’année est de permettre aux familles de se retrouver à Noël (dans la limite de six adultes, préconisée par le Premier Ministre Jean Castex, jeudi soir) sans entraîner une flambée de l’épidémie de Covid-19. Et pour ce médecin, le dépistage reste un outil crucial pour atteindre cet objectif. Or, le risque d’engorgement des laboratoires d’analyses médicales est sérieux.

C’est pour éviter une paralysie que la collectivité fournira 100.000 tests antigéniques aux 1.850 pharmacies de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont équipées pour réaliser ces dépistages en respectant les règles sanitaires. Renaud Muselier vient d’ailleurs de remettre plusieurs de ces kits permettant d’obtenir un diagnostic en moins d’une demi-heure à Stéphane Pichon, le président de l’Ordre régional des Pharmaciens.

«95 % des morts du Covid-19 ont plus de 60 ans»

«Les fêtes de fin d’année sont le symbole des retrouvailles, d’un temps précieux passé avec nos proches, rappelle l’élu marseillais. À l’approche du réveillon, de nombreux Français vont vouloir se faire dépister pour protéger leurs aînés. Il faut anticiper et donner les moyens à tous ceux qui le voudront d’être testés avant Noël (…). Les personnes à risques doivent être protégées le soir du 24 décembre». Pour justifier sa décision, Renaud Muselier rappelle que «95 % des morts du Covid-19 ont plus de 60 ans et 61 % ont plus de 80 ans».

Légère amélioration en PACA

Alors qu’en France, l’objectif de passer sous la barre des 5.000 contaminations quotidienne ne sera vraisemblablement pas atteint tout de suite, la situation s’améliore très légèrement dans la région Sud. Selon les chiffres publiés par l’ARS, ce 10 décembre, le taux d’incidence est retombé à 126 cas pour 100.000 habitants (c’est dans le département des Alpes Maritimes qu’il est le plus élevé, puisqu’il est de 151 cas pour 100.000 habitants).

Le taux de positivité (qui était de 5,8% la semaine dernière) est désormais de 5,5%. Dans la région, on dénombre désormais 596 clusters actifs. Cela dit, le nombre d’hospitalisations continue de baisser. Il est désormais de 871. La même baisse est observée dans les services de réanimation de PACA. Mais avec 312 malades graves traités, ces derniers restent très proches de la saturation puisque leurs lits sont occupés à près de 86%.