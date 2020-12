Euromillions : un Français décroche le méga jackpot de 200 millions d'euros

Un Français qui va passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Un joueur de l'Hexagone a remporté ce soir le méga jackpot de 200 millions d'euros à la loterie européenne.

Ce chanceux, dont on ignore encore où il a validé son ticket, est le seul à avoir trouvé la combinaison gagnante : 6, 9, 13, 24, 41 et les étoiles 3 et 12.

Il ou elle a maintenant 120 jours pour entrer en contact avec la Française des Jeux et percevoir son gain.

Il s'agit du plus gros jackpot remporté dans l'histoire de l'Euromillions ainsi que le plus gros jackpot remporté en France. Auparavant, le record pour la loterie européenne s'élevait à 190 millions d'euros et avait été décroché pour la dernière fois en 2019 au Royaume-Uni. En France, le gain le plus important s'élevait jusqu'à ce soir à 170 millions d'euros, décrochés dans les Alpes-Maritimes en novembre 2012.

Avec 200 millions d'euros, l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de ce soir pourra s'offrir, à titre d'exemples, un Airbus 320, Neymar ou MBappé ou encore le célèbre tableau «Le Cri» d'Edvard Munch.