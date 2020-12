Vidéo : des maîtres Kung Fu veulent préserver la pratique de «l'entrejambe de fer»

Wang Liutai est un maître Kung Fu militant. La cause pour laquelle il se bat est peu ordinaire puisque le Chinois de 65 ans promeut une une technique bien particulière : celle de l'«entrejambe de fer».

Elle consiste pour un homme à brutaliser ses parties intimes pour les renforcer. Dans sa version la plus connue, elle implique une bûche recouverte d'acier de 44 kg qui fait balancier avant de s'écraser tout droit vers l'entrejambe du pratiquant de Kung Fu, à plusieurs reprises.

Wang Liutai is no ordinary kung fu master. The 65-year-old practices a unique and excruciating-looking type of martial arts known as ‘iron crotch’ kung fu https://t.co/EtO7HFMRQW pic.twitter.com/7MWTg4xqhN

— Reuters (@Reuters) December 10, 2020