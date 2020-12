Corse : la réserve de Scandola perd son label européen d'espace protégé

Le 4 décembre dernier, la Convention de Berne a officiellement retiré le diplôme européen d'espace protégé attribué à la réserve de Scandola, en Corse. La surfréquentation touristique et un manque de protection des espèces seraient à l'origine de cette décision.

Depuis le 20 avril dernier, la réserve de Scandola, située en Corse-du-Sud, était dans le viseur de la Convention de Berne, qui veille à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe. Elle a officiellement perdu son diplôme européen d'espace protégé le 4 décembre dernier.

Selon les informations de France 3 Corse, les membres de la Convention ont dénoncé une surfréquentation touristique, la protection insuffisante des espèces qui peuplent cette zone et le manque de communication sur l'évolution et l'agrandissement du site.

Si l'Office de l'environnement de l'île de Beauté a jugé cette décision incompréhensible, Charles-François Boudouresque, le président du Conseil scientifique de la réserve, l'a trouvée logique. «La surfréquentation n'a pas été maîtrisée, en particulier par les bateaux de promenade, la navigation de plaisance, etc...», a-t-il expliqué à France Bleu. «On est encore très loin de la maîtriser. Les espèces menacées le sont toujours, la réserve n'est toujours pas agrandie même si c'est lancé et voté par l'assemblée, mais pour le moment il jugera sur des actes et non sur des promesses».

Les gestionnaires de l'Office de l'environnement préparent actuellement un rapport complet sur les améliorations qu'ils comptent apporter. Il sera ensuite transmis à la Convention de Berne pour que la réserve, qui figure déjà sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, retrouve son label européen.