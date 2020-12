Accident sur le RER C : reprise du trafic ce lundi 14 décembre, mais attention au mouvement social

Le trafic devrait «reprendre progressivement entre la Gare d'Austerlitz et Juvisy» ce lundi 14 décembre, a fait savoir la SNCF, après la chute d'une poutre sur les rails mardi 1er décembre. Mais «un mouvement social» organisé le même jour pourrait «perturber les circulations».

«Les travaux de réparation des voies, des caténaires et de la signalisation sont terminés. En avant pour une nouvelle étape : le passage des rames d’essais. Objectif : réaliser les dernières vérifications avant la reprise progressive des circulations demain», a ainsi communiqué la SNCF ce dimanche 13 décembre.

Une bonne nouvelle pour les usagers du RER C, et plus particulièrement ceux de la ligne qui relie la Gare d'Austelritz et Juvisy, mais qui pourrait être entachée par «un mouvement social local» organisé ce lundi 14 décembre. «Il faudra compter 1 train sur 3 en moyenne sur l'ensemble de la ligne»

Un trafic perturbé depuis

Pour rappel, le trafic avait été fortement perturbé sur le RER C, voire même complètement interrompu entre Paris et Juvisy (91), depuis le 1er décembre, après la chute dans la nuit de lundi à mardi d'une poutre sur le chantier urbain de la ZAC Paris Rive Gauche.

«Un coffrage destiné à la réalisation d’une poutre est tombé sur les voies vers 1h30 du matin, endommageant les installations ferroviaires et empêchant la circulation sur les voies», avait ainsi communiqué SNCF Réseau lundi matin, assurant qu'«aucun blessé» n’était «à déplorer».

Et les images sont impressionnantes, c'est en effet une poutre en béton de plus de 300 tonnes qui a chuté sur les voies du RER C, l'un des axes de transports en commun les plus empruntés en région parisienne.

Un chantier en suspens

Le chantier – qui consiste à l'aménagement de logements, bureaux et équipements publics sur une dalle édifiée au-dessus des voies ferrées dans le cadre de la création de la ZAC ATM (Austerlitz-Tolbiac- Masséna) – a dû être suspendu, le temps de retirer la poutre longue de 45 mètres.

Des grues ont même été réquisitionnées pour intervenir au plus vite. «La difficulté est de pouvoir amené ces engins au plus près de la grue, afin de pouvoir la découper en morceaux et de l'extraire de son emplacement», avait ainsi expliqué Christian Lacroix, le président de Freyssinet France, en charge du chantier.

Mais une fois les voies dégagées, le trafic ne pourra pas reprendre pour autant, car il faudra encore lancer des «expertises» pour vérifier que les voies ferrées ne sont pas trop endommagées, avant «que la SNCF ne fasse les réparations qui s'imposent sur les voies et sur le système électrique», avait également ajouté Jérôme Coumet, le maire du 13e arrondissement.

PAS DE REPRISE AVANT une «dizaine de JOURS»

Une opération délicate donc, qui devrait prendre au moins «une dizaine de jours». C'est pourquoi la SNCF n'envisageait pas de reprise du trafic avant «les prochains jours», mais espérait tout de même «une reprise des circulations au plus vite [...] pour minimiser la gêne causée aux voyageurs».

Une demande également appuyée par Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, qui avait déjà demandé lundi matin à la SNCF «de réparer les dégâts dans les plus brefs délais et de prévoir les transports de subsitution pour les voyageurs».

A ce sujet, la SNCF a détaillé sur son site tous les itinéraires "bis", que les usagers peuvent d'ores et déjà emprunter pendant toute la durée des travaux.

Toutes les informations sont d'ailleurs disponibles sur le site du RER C.