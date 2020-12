Coronavirus : voici les 14 centres commerciaux d'Ile-de-France où on peut se faire tester

Des résultats en moins de vingt minutes. Alors que la situation épidémique se tend à nouveau, des tests antigéniques rapides sont proposés gratuitement aux abords de 14 centres commerciaux de région parisienne à l'approche des fêtes.

Depuis ce samedi 12 décembre, le nombre des installations où les volontaires peuvent se faire dépister a doublé. Les Franciliens peuvent désormais se faire tester dans tous les départements de la région en allant faire leurs courses, comme l'indique le conseil régional sur son site :

La liste des tentes installées pour ces dépistages :

- A Paris au Westfield Forum des Halles (1er),

- En Seine-et-Marne dans les centres commerciaux Carré Sénart (Lieusaint), Val d'Europe (Serris), Villiers-en-Bière et Saisons-Meaux (Chauconin-Neufmontiers),

- Dans les Yvelines au centre commercial Vélizy 2 (Vélizy-Villacoublay),

- En Essonne dans les centres commerciaux Ulis 2 (Les Ulis) et Leclerc (Étampes),

- Dans les Hauts-de-Seine dans les centres commerciaux des 4 Temps (Puteaux) et So Ouest (Levallois-Perret),

- En Seine-Saint-Denis au centre commercial Rosny 2 (Rosny-sous-Bois),

- Dans le Val-d'Oise aux centres commerciaux Aéroville (Roissy-en-France), Art de vivre 95 (Éragny) et My Place (Sarcelles).

Ces centres de dépistage sont ouverts du mercredi au dimanche, de 10h-17h. Attention toutefois, ces tests antigéniques ne sont recommandés que pour «les personnes symptomatiques dans les 4 premiers jours après l'apparition des symptômes, ainsi que les personnes asymptomatiques non considérées comme "cas contacts"», précise le conseil régional sur son site.

De plus, se faire tester avant Noël n'assure pas à 100 % que voir ses proches sera sans danger. Les tests antigéniques sont en effet moins sensibles que les PCR, et il est possible d'être infecté entre le moment du dépistage et celui des retrouvailles en famille.

A noter que des opérations de tests sont également proposées dans près de 50 gares de la région. L'ensemble des lieux de dépistage d'Ile-de-France, PCR et antigéniques, sont précisés sur une carte de l'Agence régionale de santé, sur ce lien.