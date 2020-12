Les grenouilles faisaient trop de bruit pour les voisins, ils doivent vider leur mare

Cela fait neuf ans que ça dure. Deux couples de voisin de la commune de Grignols, en Dordogne, sont en conflit à cause d’une mare, où les grenouilles sont jugées trop bruyantes durant la nuit.

Les plaignants, qui se lamentaient de ne pas pouvoir dormir correctement à cause des coassements, avaient fini par obtenir gain de cause en 2019, après la très longue procédure, rapporte franceinfo. Malgré le statut protégé des grenouilles et devant la non-application de la décision, le juge d’exécution des peines a indiqué, il y a dix jours, qu’il fallait combler la mare d’ici 90 jours.

Les propriétaires ont donc dû se résoudre à assécher sous peu le plan d’eau. Une fois que cela sera fait, ils contacteront la Cistude, association de protection de la nature, «pour essayer de récupérer les amphibiens que la loi protège», détaillent-ils.

Au total, les frais de justice et l’astreinte financière ont coûté 10.000 euros au couple. Il lui reste cependant un petit espoir de sauver sa mare, avec la décision de la Cour de cassation attendue fin janvier.