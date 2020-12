Un intervenant du documentaire complotiste «Hold-Up» interné en psychiatrie

Jean-Bernard Fourtillan, l'un des intervenants du documentaire «Hold-Up», très critiqué pour ses fausses informations sur le Covid, vient d'être interné dans un établissement du Gard. Il était recherché par la justice pour un important scandale sanitaire.

Dans le documentaire complotiste, ce militant anti-vaccin mettait en cause l'Institut Pasteur pour avoir fabriqué le coronavirus. Une accusation qui a poussé le célèbre établissement de recherche à porter plainte pour diffamation.

Puis, vendredi 10 décembre, dans une vidéo publiée sur Youtube et très relayée depuis, un homme se présentant comme un soutien de Jean-Bernard Fourtillan a indiqué qu'il «a été interné contre son gré en hôpital psychiatrique». Si le militant anti-vaccin a bien été place dans une institution psychiatrique, dans la ville d'Uzès (Gard), il n'aurait pas contesté cette action, selon le procureur de Nîmes interrogé dans Midi Libre.

Responsable d'un essai clinique sauvage

Surtout, il s'agissait là de l'aboutissement d'une procédure judiciaire. Jean-Bernard Fourtillan était en effet recherché par la justice depuis 2019, et une information judiciaire avait ouverte notamment pour «tromperie» par le parquet de Paris. Il lui était reproché d'avoir exercé illégalement la profession de médecin ou de pharmacien.

Et pour cause, il est accusé d'avoir mené un essai clinique sauvage sur plus de 350 personnes, souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, au sein d'une abbaye près de Poitiers. D'une ampleur rare, cette fraude avait été démantelée en septembre 2019.

Jean-Bernard Fourtillan donnait aux malades des patchs de valentonine. Une substance proche de la mélatonine dont les propriétés aident à mieux dormir, sur laquelle l'homme affirme, après avoir eu une «révélation divine» lui indiquant qu'elle pouvait guérir les maladies neurodégénératives.

Recherché, le pharmacologue a donc été interpellé lundi 7 décembre, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Nîmes, selon le procureur. Puis, après examen par un médecin jeudi 9 décembre, il a été décidé de placer Jean-Bernard Fourtillan dans un établissement psychiatrique, au vu de son état de santé.