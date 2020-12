Yvelines : un grand parking pour se rendre à Paris sans voiture

Un «parc multimodal» va être inauguré ce lundi 14 décembre en bordure de l'autoroute A10 à Longvilliers, dans les Yvelines (78). Doté d'un grand parking et d'une gare routière d'où partiront des autocars, il permettra de rejoindre l'agglomération parisienne en transports en commun.

Concrètement, ceux qui le souhaitent pourront ainsi laisser gratuitement leur voiture ou leur vélo dans ce parking situé au niveau de la sortie «Dourdan» de l'A10, à 40 km environ au sud-ouest de Paris, et emprunter ensuite un autocar qui les laissera à la gare RER de Massy-Palaiseau ou à celle d'Orsay, en Essonne (91).

L'Ile-de-France accessible sans voiture

De là, ils pourront alors avoir accès aux RER B et C, qui desservent une grande partie de la petite couronne francilienne. Grâce au RER B, ils pourront notamment aller jusqu'à la Gare du Nord, le Stade de France, le parc des Expositions ou encore jusqu'à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

D’abord sceptique, Eric est devenu adepte de la #multimodalité en utilisant la ligne de car express sur @A10Trafic. Gain de temps, confort et ponctualité, autant d'avantages dont il profite, et que compléteront tous les nouveaux services du parc multimodal de Longvilliers. pic.twitter.com/YD20Mbd5Xi — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) December 12, 2020

Avec le RER C, ils pourront se rendre dans le centre de Paris, au musée d'Orsay et à la Tour Eiffel, mais aussi à la Gare d'Austerlitz. Cette ligne dessert également le château de Versailles et va jusqu'à Pontoise, dans le Val d'Oise (95).

Avec 255 places de parking gratuites ainsi qu'un grand abri vélo, la gare routière a été imaginée pour accueillir un maximum de monde. Elle sera également équipée d'une salle d'attente chauffée, d'un espace de travail mais aussi de casiers pour déposer son casque de vélo par exemple, ou de click and collect pour les agriculteurs locaux, ainsi que d'une bibliothèque solidaire.

Une solution imaginée par Vinci Autoroutes qui s'adresse en priorité aux Franciliens qui habitent un peu trop loin des transports en commun et qui doivent emprunter leur voiture pour les rejoindre. Pour profiter de ce service, il faut en effet être muni d'un passe Navigo ou d'un ticket qu'il faut composter au moment de monter dans le car.