Benjamin Griveaux serait prêt à arrêter la politique

Près d'un an après la tempête provoquée par la publication d'une sex-tape le concernant, Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement et ex-candidat La République en Marche (LREM) à la mairie de Paris, songerait à abandonner la politique.

C'est du moins ce qu'avance Le Parisien, qui a interrogé plusieurs membres de l'entourage de Benjamin Griveaux redevenu, après son désistement, député de la 5e circonscription de la capitale.

«Il m'a annoncé qu'il allait quitter la politique», assure ainsi Eric Azières, conseiller municipal (UDI) du XIVe arrondissement de Paris.

«Un poste dans le privé l'an prochain»

«Il veut tourner la page. Après la violence de la campagne, il a voulu se recentrer sur sa famille et a réussi à retrouver une certaine sérénité au sein de son foyer. Il devrait prendre un poste dans le privé l'an prochain», abonde une autre proche également sollicitée par le journal.

En revanche, l'information n'a, pour le moment du moins, pas été confirmée par le principal intéressé. De même, aucun renseignement n'a filtré ni sur la nature exacte de ce poste, ni sur son secteur d'activité.

Engagé dès le début des années 2000 en politique, notamment en tant que collaborateur de Dominique Strauss-Kahn de 2003 à 2007, Benjamin Griveaux a toujours gravité dans les sphères du pouvoir.

Avant de participer, en 2015, à la fondation d'En marche, il avait néanmoins fait une incursion dans le privé en occupant le poste de directeur de la communication et des affaires publiques d'Unibail-Rodamco de 2014 à octobre 2016.

Aujourd'hui âgé de 42 ans, il assure à présent, parallèlement à son travail d'élu, une mission parlementaire sur l'alimentation des jeunes que lui avait confiée le Premier ministre Jean Castex en août dernier.

Le 14 février 2020, en pleine course à la municipale à Paris, Benjamin Griveaux avait été contraint de se retirer de la course en raison de vidéos intimes de lui dévoilées par l'artiste et activiste russe Piotr Pavlenski.